Голые ягодицы и травяные тапки: как Тарзан отдыхает на даче

Стриптизер Тарзан отправился на дачу и, почуяв единение с природой, решил проветрить свой «концертный костюм». Другими словами — прогулялся голышом на свежем воздухе. И, разумеется, статный супруг певицы Наташи Королевой не сумел устоять перед соблазном похвастаться всему миру своей упругой пятой точкой.

Артист, певец и стриптизер Сергей Глушко , получивший известность под псевдонимом Тарзан, обнародовал предельно откровенный снимок. Отдыхая на даче в хорошую погоду, танцор поделился с почитателями мнением, что дача — едва ли не одно из самых лучших мест в мире. Ведь где еще можно слиться с природой, ходить в чем мать родила и беззастенчиво наслаждаться жизнью? И даже тапочки бодибилдера, в которых он ходит по своему участку, под стать газону.

«Эээх! Люблю дачу… Проветриваю концертный костюм…» — пошутил Сергей, показав всему миру все, как оно есть, стоя без одежды спиной к камере на фоне буйной природы. И хотя вся жизнь артиста связана с различными пикантностями, далеко не все поклонники ожидали столь откровенной демонстрации упругих ягодиц. Впрочем, публикация позабавила подписчиков, которые разделились во мнениях. И если одни благодарили Сергея за то, что он хотя-бы стоит спиной, другие напротив, сожалели, что не имеют возможности полюбоваться полной картиной, поскольку вид сзади более не представляет интереса, ведь они уже успели хорошенько изучить все виды с этой стороны.

«Серёжа, Ваши прекрасные виды уже становятся как шпагат Волочковой — вездесущими!» « Наталье Штурм обзавидовался, видать! Теперь и Тарзан деменцией заболел» «Опять провокация для одиноких женщин, и спать к любимой жене пойдет» «Вы простите, но ваш зад уже более не удивляет»

Любопытно, что оголенные участки тела самого Сергея публика принимает без явной критики, однако стоило Наташе Королевой присоединиться в кадре к мужу, то даже весьма приличный и невинный снимок вызвал массу негодования и упреков со стороны пользователей сети.