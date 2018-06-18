В кенгуруподобном худи вы можете не расставаться со своим котом

Японская компания Unihabitat, специализирующаяся на производстве товаров для животных и их хозяев, создала лучший из когда-либо виданных худи — Mewgaroo. Этот очаровательный теплый балахон оснащен карманом, напоминающим сумку кенгуру. В нем удобно может расположиться ваша кошка или собака. Внутри так называемого кармана имеется сменная подкладка, так что вы можете не беспокоиться о скоплении шерсти внутри худи. Стоимость товара составляет 5980 иен, или €45.

Источник: supercoolpics.com 8. Смотрите также: Самый старый кот в мире отметил 30-летие: видео именинника