«Рожать детей и варить борщи — это не мое»: как ростовчанки полюбили байки

Женское любопытство — страшная сила. Наших героинь эта сила привела к увлечению мотоциклами, казалось бы, исключительно мужскому хобби. Сегодня эти дамы, не представляющие свою жизнь без «железного коня», отмечают всемирный день мотоциклиста.

Лана — байкер

31 год. Замужем. Стаж в мотодвижениях — 5 лет. Профессия — строительство мотоциклов.

Фотосет на байке

Ростовчанка Лана знает по себе: женщины любят драйв и азарт не меньше мужчин. За три года она проехала тысячи километров и стала постоянным участником спортивных мотосоревнований. После знакомства со своим мужем-байкером она сразу поняла, что быть просто пассажиром не готова. Сдала на права.

— Первым мотоциклом, на который я села, был «Урал» мужа. Я выкрутила рукоятку газа на полную, и рванула. Муж бежал за мной и кричал: «Сбрось газ, сбрось газ!», — вспоминает Лана. — Потом я два года не садилась на мотоциклы, потому что очень боялась их. Думала, что никогда не справлюсь с байком.

Однажды Лане друг предложил купить мотоцикл. Она решила, что пора сделать вторую попытку и согласилась на покупку.

— Купила его и подумала, что теперь пора ездить. Мотоцикл есть, права есть, почему нет, — вспоминает девушка. — Села и поехала. На удивление, все было легко и просто. Главное, что я поняла — размер и мощность двигателя не влияют на безопасность, главное — ездить аккуратно.

1 / 6 Из личного архива Ланы Из личного архива Ланы Из личного архива Ланы Из личного архива Ланы Из личного архива Ланы Из личного архива Ланы Лана любит ездить на мотоцикле ранним утром Лана и ее супруг на фотосете Перед дальней дорогой Байкер выбирает нового «железного коня» Открытие байкерского сезона Шлем — неотъемлемая часть экипировки

Лана увлеклась мотоциклами не на шутку. После нескольких поездок на байкерские фестивали и соревнования по мотоспорту супруги решили, что их старенький «Урал» нужно переделать. Тогда Лана вместе с мужем открыла свою первую мастерскую по строительству мотоциклов (кастом-байк-билдинг). Впервые на чемпионат мира по строительству мотоцикла ребята поехали в 2014 году. С тех пор семья байкеров стала неизменным участником мотосоревнований и байк-фестов. Ребята считают себя независимыми любителями мотоциклов.

— Мы свободные байкеры. Чтобы любить мотоциклы не нужно быть членом какого-то мотоклуба. Мы дружим со всеми мотоциклистами, но никуда не вступаем. Кстати, по кодексу почти всех официальных сообществ женщина не может быть членом клуба.

1 / 5 Из личного архива Ланы Из личного архива Ланы Из личного архива Ланы Из личного архива Ланы Из личного архива Ланы Лана со своим мужем Лана с друзьями в колонне мотоциклистов Колонна мотоциклистов на улицах Ростова Семья байкеров празднует день Победы Байкер за рулем любимого мотоцикла

Со своим супругом Лана уже 12 лет. Ребята не представляют свою жизнь без мотоциклов. Как говорит сама девушка, у байкеров просто другой взгляд на жизнь и изменить это невозможно.

— Я странная! Я стараюсь жить так, чтобы моя жизнь была интересной, а мотоцикл — это большая часть моей жизни. И работа, и семья — все связано с ними. Байк — это возможности, новые знакомства, творчество и свобода. Когда я за рулем мотоцикла, то чувствую запах ветра и независимости. В этом — вся я!

Благодаря этому увлечению Лана однажды выбрала себе профессию. Теперь мотоциклы — это не только хорошее времяпровождение для нее, но и основная работа. А работать и получать удовольствие — это мечта многих!

1 / 2 Из личного архива Ланы Из личного архива Ланы Из личного архива Ланы В мастерской

— У кого нет чувства самосохранения то садиться на мотоцикл не рекомендую никогда. В этом деле нужно терпение, выносливость и ответственность, — считает байкер. — Многие верят в приметы, связанные с мотожизнью, но я не из тех. Считаю, что я сама создаю ситуацию вокруг себя да и свою собственную жизнь строю сама! Строю, как и мотоциклы!

Анна-Рыжик — наездница

32 года. Без любимого человека. Стаж — 7 лет. Профессия — секретарь.

Анна за рулем байка

Если девушка за рулем байка ассоциируется со смелостью и бесстрашием, то наша следующая героиня зовет себя просто наездницей. В народе таких барышень иногда называют «мотокурицами», друзья в мотодвижении называют девушку просто Рыжик — из-за цвета волос. Анна не просто любительница мотоциклов, а профессиональный пассажир.

Она сопровождает пилотов и старается выглядеть настоящей современной амазонкой. Бытует мнение, что любая девушка, сидящая за спиной мотоциклиста, является его дамой сердца. Но это не всегда так. Любовь к мотоциклам у Рыжика началась весьма пикантно, а вот с сердечными делами пока не складывается.

— Семь лет назад моя подруга привела меня на мототусовку. Там я попросила одного из ребят покатать меня, а он уронил, — рассказала Анна. — Чтобы я не пожаловалась его жене, мотоциклист пообещал в следующий раз прокатить с ветерком как надо. Мы поехали в гараж, помазали зеленкой коленку и так началась моя мотожизнь. За рулем мотоцикла я не езжу, но в качестве пассажира катаюсь с удовольствием.

1 / 5 Из личного архива Анны Из личного архива Анны Из личного архива Анны Из личного архива Анны Из личного архива Анны Рыжик перед поездкой на байк-фестиваль С подругой байкером Девушки -байкеры в колонне. Стилизованная вечеринка Наездница с пилотом на байк-фестивале Сбор байкеров

О себе Рыжик говорит просто: «Я дарю любовь, приношу радость и счастье, украшаю мероприятия». Поняв, что жизнь без драйва скучна, Анна решила купить себе скутер и стала ездить на фестивали сама.

— Мне тогда было 25 лет. На мотоциклах я не ездила, но решила научиться на скутере. Он у меня розовый с черными цветочками и феечками. И между прочим, он такой в Ростове один, — подчеркнула Рыжик. — Я просто обожаю эту тусовку, люблю общение с этими людьми. Они хоть и выглядят грозно, но очень хорошие ребята. В мотобратстве всегда была взаимовыручка. Не каждый мужчина может прийти на помощь в трудную минуту, а байкеры — всегда.

Рыжик не имеет постоянного пилота, но считает, что профессионально выполняет функцию наездницы. Создать семью ей не позволяет свободный дух и своенравный характер.

1 / 4 Из личного архива Анны Из личного архива Анны Из личного архива Анны Из личного архива Анны Любимый мужчина у Анны — мотоцикл Анна с пилотом направляется в путь На скутере с бабочками Анну узнают все байкеры Любимое времяпровождение девушки — общение с байкерами

— Я такая же, как они и мы друг дружку не выдерживаем, — считает Рыжик. — Я не ищу себе пару, но мне нравится сама атмосфера мотодвижения. Это — моя семья. Как говорится, звезды еще не сошлись для того, чтобы я влюбилась. Зато я влюблена в мотомир. Езжу на скутере вместе с байкерами, но рожать детей и варить борщи — это не мое. Мой девиз по жизни — свобода и отвага!

Рыжик признается, что любовь к мотоциклам делает ее счастливее. Атмосфера, в которую девушка окунается чуть ли не ежедневно, часть ее жизни, без которой существование было бы серым и унылым, как в кабинетах типичных клерков.

1 / 2 Из личного архива Анны Из личного архива Анны Из личного архива Анны

— Если кто-то решит стать частью мотодвижения, то в первую очередь нужно ответить себе на вопрос: «А готов ли я быть ответственным на дороге за свою и чужую жизнь?». Если ответ будет положительным, то можно, а иначе лучше и не начинать. Байки на дороге — это прежде всего безопасность. Никакая самоуверенность не даст ощущения свободы. Только любовь, ответственность и ветер!

Многие друзья-байкеры Анны придерживаются одной распространенной приметы: упал шлем, присядь рядом. Сама Рыжик знает точно, что упавший шлем — уже поврежден и использовать его в пути уже нельзя. В приметы она не верит и считает, что жизнь без них гораздо интереснее. Тем более, когда не знаешь, что тебя ждет в пути!

Алина — второй пассажир

36 лет. В отношениях, двое детей. Стаж 3 года. Профессия — управляющий менеджер

Алина любит мотоциклы, свободу и независимость

Алина с детства бывала на мототусовках. Вместе с братом, на тяжелом «Урале», она ездила на байк-шоу послушать рок-музыку. Став уже взрослой девушкой, Алина не переставала посещать байк-фестивали. На одном из таких фестов девушка и встретила свою любовь.

— Мой молодой человек байкер, а я его постоянная на*опница. Слово звучит, конечно, не очень прилично, но как говорится, из песни слов не выкинешь, — признается Алина.

С Боцманом, такое дорожное имя у байкера, Алина познакомилась год назад. Байкер является мембером (членом клуба — Прим. ред.) регионального отделения мотодвижения "Ночные волки" . Пару объединила любовь к рок-музыке и мотоциклам.

1 / 5 Из личного архива Алины Из личного архива Алины Из личного архива Алины Из личного архива Алины Из личного архива Алины Алина за рулем байка на байк-фесте Байк-шоу в стиле Средневековья Участие в конкурсе татуировок Отдых с байкерами Байкерская вечеринка

— Можно сказать, что в нашем семействе это в крови. Была бы я мальчиком, то точно бы водила сама, — рассказывает девушка. — Но в семье у нас уже есть один байкер, поэтому я готова всегда быть у него за спиной и оберегать, как ангел. Больше предпочитаю быть за рулем автомобиля. Хотя, когда вижу колонну мотоциклистов, то у меня мурашки по коже. Хочется сразу оказаться на байке.

Если раньше девушка могла прокатиться с любым мотоциклистом, то сейчас ей этого делать нельзя.

— У нас на двоих одна дорога. Я согласилась кататься с Боцманом и значит, что я, как наездница, выбрала себе пилота, — объясняет Алина. — Это такая внутренняя договоренность, все в клубе знают, что я уже с ним и другой не может меня пригласить кататься. Это интимный момент — ты доверяешь ему свое тело и безопасность, проявляешь интерес к нему. Если девушка приехала на фестиваль с одним байкером, а уезжает с другим, значит она еще не нашла себе пару и является профессиональной на*опницей.

В прошлом году Алина с Боцманом ездили на стилизованное байк-шоу «Дикий запад». Для этого мероприятия пара специально готовила ковбойские костюмы. Уже в июле ребята собираются посетить ежегодный фестиваль «Байк-уха» и, один из крупных байк-фестов в Крыму.

Для Алины мотожизнь — своеобразный отдых от бытовых проблем.

1 / 2 Из личного архива Алины Из личного архива Алины Из личного архива Алины

— Я попадаю в другую реальность, а мозг отключается от проблем, которые есть в жизни, — говорит девушка. — С учетом того, что я человек очень активный и вспыльчивый, то во время фестов и когда я просто общаюсь с байкерами, нахожусь в некой эйории. Мне, кажется, если человеку не нравятся байкеры, драйв и вся эта мотожизнь, то ему будет тяжело понять этих не совсем обычных людей. (смеется).

В мотокультуре существует множество традиций и примет, но Алина уверена, что стоит следовать только одной примете — никогда не загадывать на будущее. А все неожиданное в жизни, более чем стабильное!

Девушки— байкеры не представляют своей жизни без риска. Ведь главный мужчина в их жизни — мотоцикл, дамы преданы своему рычащему зверю. Ведь они — байкеры! А это — особая каста людей!