Подмосковный сыровар О. Сирота намерен убедить Р. Кадырова в твердости пармезана 

Сыровар Олег Сирота отправит партию русского пармезана главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, чтобы показать, насколько твердым является этот сорт сыра. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил сам О. Сирота, владеющий сыроварней «Русский пармезан» в Истре.
«Рамзан Ахматович Кадыров, отвечая на песню Семена Слепакова, сказал, что пармезан не твердый. На самом деле настоящий русский пармезан — очень твердый сыр, в отличие от аргентинского и уругвайского. И Рамзан Ахматович сможет сам в этом убедиться. Мы отправим ему первый килограмм нашего пармезана, как только созреет новая партия. Тогда он сможет сам попробовать и, надеюсь, ему понравится», — заявил он.
О. Сирота добавил, что его сыроварня в целом готова поставлять сыр главе Чеченской республики.
Ранее комик Семен Слепаков исполнил песню «Олé-Олé-Олé!» про сборную России по футболу. В композиции прозвучала фраза «Рамзан — твердый как пармезан». В ответ глава Чеченской республики заявил, что ему песня понравилась, при этом подчеркнув, что его слово «тверже камня, а не сыра».