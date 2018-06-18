Подмосковный сыровар О. Сирота намерен убедить Р. Кадырова в твердости пармезана

«Рамзан Ахматович Кадыров, отвечая на песню Семена Слепакова , сказал, что пармезан не твердый. На самом деле настоящий русский пармезан — очень твердый сыр, в отличие от аргентинского и уругвайского. И Рамзан Ахматович сможет сам в этом убедиться. Мы отправим ему первый килограмм нашего пармезана, как только созреет новая партия. Тогда он сможет сам попробовать и, надеюсь, ему понравится», — заявил он.

О. Сирота добавил, что его сыроварня в целом готова поставлять сыр главе Чеченской республики.

Ранее комик Семен Слепаков исполнил песню «Олé-Олé-Олé!» про сборную России по футболу. В композиции прозвучала фраза «Рамзан — твердый как пармезан». В ответ глава Чеченской республики заявил, что ему песня понравилась, при этом подчеркнув, что его слово «тверже камня, а не сыра».