В корзинку или мимо: тест-игра на знание съедобных и несъедобных грибов

Подберезовики, подосиновики, опята, маслята, уже появившиеся в пригороде Тюмени, просто манят горожан отправиться в лес на «тихую охоту». Так и хочется надеть резиновые сапоги, плащ, захватить корзинку и самостоятельно раздобыть грибочков для вкусного супа, например.

Куда ехать, чтобы насобирать грибов к ужину, и как отличить предательски похожие съедобные грибы от ядовитых, мы рассказали вот в этой полезной и удобной инструкции.

И прямо сейчас предлагаем проверить, насколько хорошо вы усвоили ценные грибные знания. Цель: «насобирать» полную корзинку грибов и не отравиться.