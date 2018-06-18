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В корзинку или мимо: тест-игра на знание съедобных и несъедобных грибов
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В корзинку или мимо: тест-игра на знание съедобных и несъедобных грибов 

72.ru 37 минут назад
Фото: 72.ru
Подберезовики, подосиновики, опята, маслята, уже появившиеся в пригороде Тюмени, просто манят горожан отправиться в лес на «тихую охоту». Так и хочется надеть резиновые сапоги, плащ, захватить корзинку и самостоятельно раздобыть грибочков для вкусного супа, например.
Куда ехать, чтобы насобирать грибов к ужину, и как отличить предательски похожие съедобные грибы от ядовитых, мы рассказали вот в этой полезной и удобной инструкции.
И прямо сейчас предлагаем проверить, насколько хорошо вы усвоили ценные грибные знания. Цель: «насобирать» полную корзинку грибов и не отравиться.
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