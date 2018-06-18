Личный опыт: шопинг в сети (от китайских магазинов до премиальных сайтов)

Катя Тарпошян, чей инстаграм-блог @readmyred читают десятки тысяч подписчиков подробно рассказала нам об онлайн-шопинге — от поиска вещей до возврата — и поделилась магазинами, где можно смело оставить ползарплаты и где не стоит тратить даже пару тысяч.

К онлайн-покупкам я прибегаю только тогда, когда не могу найти в оффлайне свой размер или не хочу дожидаться сейла. Однажды таким образом мне удалось урвать джинсы Levi's по очень привлекательной цене (в два раза дешевле, чем в магазине). Сначала я померила их в магазине, а потом нашла на сайте Shopbop, схитрила, создала там новый профиль и мне, как новому участнику, дали промокод на 15% скидку.

Мой любимый магазин Shopbop, я покупала там еще 5-6 лет назад, когда он не был так популярен. Дальше по списку идет Net-A-Porter, это совсем тяжелый люкс, зато там очень быстрая доставка и классная упаковка. Есть еще Matchesfashion, он тоже хороший, и там есть бренды подешевле. Всеми любимый Asos мне, честно говоря, не зашел. У них довольно долгая доставка и путаница с размерами: однажды мне так пришли кроссовки New Balance, на коробке значился верный размер, а по факту они оказались меньше. Я не стала заморачиваться с возвратом (позже объясню, почему) и пришлось продавать кеды самой, что оказалось совсем не удобно.

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Российские магазины

Из российских онлайн-магазинов мне нравятся Lamoda и Aizel. На Lamoda можно заказать, померить и, если ничего не подойдет, отказаться от вещей, оплатив только доставку. Aizel тоже классные, но там бывают сложности с оплатой. Год назад у меня не проходила карта, их сотрудники очень клиентоориентированные и помогли решить проблему, но всё же имейте это в виду.

Китайские магазины: да или нет?

Однозначно нет. Поясню, что сейчас говорю только об одежде (с сайтом Aliexpress я лично не знакома, хотя знаю, что многие заказывают там всякую мелочевку). На моем ютьюб-канале есть видео об одежде с сайтов Romwe и Zaful. Ну в общем, эти вещи можно использовать разве что заместо половой тряпки: размеры гуляют, швы кривые, торчат нитки, вещи воняют, да и сама посылка шла два-три месяца. К счастью, я не платила за эту посылку, мне просто прислали вещи на обзор. Знаю, что многие блогеры регулярно делают подобные видео, но после этого опыта я поняла, что не хочу копить у себя дома кучи некачественных вещей. Передаривать их, соответственно, тоже такое себе.

Возраты онлайн

Возвраты онлайн это целая история. Как-то я возвращала на Net-A-Porter свитер Kenzo, мне он не подошел по размеру. К счастью, я сохранила коробку и все бумаги, которые там были. Когда поняла, что свитер не подходит, обратилась в службу возврата и выяснилось, что мне нужно вызвать курьера самой (хорошо хоть не за свой счет), потом я все оформила, собрала коробку, отправила и только после того, как там ее получили, проверили, что с товаром все в порядке, мне сделали возврат. Да-да, не стоит ждать, что деньги вернуться к вам быстро. Кстати, у многих сайтов возврат платный и есть еще куча условий, которые надо соблюдать. Потому я советую покупать вещь онлайн только если вы уже знакомы с брендом и знаете свой размер в их ассортименте.

@readmyred

Бренды массмаркета: да или нет?

Я предпочитаю инвестировать в одежду, потому она часто служит мне по несколько лет. Если хочу сэкономить, ищу вещи на сейлах, но ни в коем случае не в массмаркете. Мои любимые марки Marella, Sandro и Massimo Dutti.