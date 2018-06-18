«Ну и где вы видите живот?»: о беременности Леры Кудрявцевой страстно спорят в сети

Беременность 47-летней Леры Кудрявцевой вызывает массу слухов и предположений, а каждое появление телеведущей на публике неизменно становится предметом жарких споров и обсуждений. Не обошлось без дискуссии и ее посещение матча Чемпионата мира по футболу.

14 июня в Москве стартовал Чемпионат мира по футболу. Многие знаменитости пришли на стадион, чтобы поддержать нашу сборную и не прогадали — в первом матче российские футболисты одержали убедительную победу, разгромив команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Телеведущая Лера Кудрявцева, по всей видимости, тоже не могла пропустить такое знаковое для нашей страны событие, как мундиаль, поэтому присутствовала на одной из игр чемпионата вместе со своим супругом хоккеистом Игорем Макаровым , поделившись фотографиями со стадиона с поклонниками.

Новые снимки Кудрявцевой только подлили масла в огонь, особенно те фото, на которых она видна в полный рост. Поклонники популярной телеведущей принялись вновь с жаром спорить о ее «интересном положении». Ведь ранее женщину уже заподозрили в том, что она лишь имитирует беременность, а на самом деле ребенка ей родит суррогатная мать. Вот и теперь ситуация вновь повторилась. По подсчетам самых преданных поклонников, рожать Лере уже через пару месяцев, а живот у нее практически не виден. И хотя сам факт того, беременна ли Кудрявцева или нет, должен волновать только ее близких, пользователи сети не перестают обсуждать положение телеведущей. Одни не могут рассмотреть и намека на живот, другие же явно видят признаки беременности в изменившейся фигуре и чертах лица.

«Я надеюсь все увидели живот?! Или все таки остались те которым нужно, что бы пузо на лоб лезло для подтверждения!» «Вела прямой эфир на День России — никакого живота не было. И наряд обтягивал стройное тело. Все это блеф, пиар.» «Ну и где вы видите ее интересное положение? На лбу написано что ли? Навыдумывал народ, а она вам подыгрывает, в ней живёт хорошая актриса» «Наверное, все будет как у Галкина и остальных» «Чет раньше фото были прям видно было живот а сейчас стройная лань» «А я не вижу никакой беременности! Просто платье, а живота нет» «По слухам, у неё уже месяц 7-8 должен быть. Живот по идее большой должен быть» «Не нужно гадать есть животик или нет, если человек не хочет заявлять об этом значит это его личное дело» «Видно же, что Лера в положении. Помимо живота есть ещё особенности внешности, которые выдают беременную. Например, округлившиеся щёчки, ещё больше припухлости в губах» «Да какая разница, беременная или нет, что от этого у кого то что то измениться? Мы смотрим на артистку!беременная хорошо, нет, тоже хорошо» Однако многие поклонники просто поздравляют Леру Кудрявцеву с радостным событием и желают здоровья ей и будущему малышу. Кстати, большинство уверено, что телеведущая ждет девочку.