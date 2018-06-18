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Секс-символ конца 90-х Джеймс Ван Дер Бик стал отцом в пятый раз и обнажил торс на первом фото с малышкой
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Секс-символ конца 90-х Джеймс Ван Дер Бик стал отцом в пятый раз и обнажил торс на первом фото с малышкой 

WMJ.ru 35 минут назад
Фото: WMJ.ru
41-летний Джеймс Ван Дер Бик, звезда сериала «Лето наших надежд» и кумир девчонок конца 90-х, стал отцом в пятый раз!
Жена Кимберли родила Джеймсу малышку Гвендолин еще в пятницу, 15 июня, а показать новорожденную актер решил только сейчас — после празднования Дня отца. На первых фото с девочкой ее приветствует вся большая семья, а сам Ван Дер Бик оголяет свой внушительный торс.
— написал Ван Дер Бик, также в своем радостном посте раскритиковав политику американских властей по разлучению незаконных мигрантов с их родившимися на американской земле детьми, по закону являющимися гражданами США.
Супругу, с которой он прошел через пятые роды вместе, Ван Дер Бик назвал рок-звездой и богиней на земле и в очередной раз признался ей в любви. Сейчас пара воспитывает, помимо крошечной Гвендолин, 7-летнюю Оливию, 6-летнего Джошуа, 4-летнюю Аннабель и 2летнюю Эмилию. О скором рождении пятого ребенка пара объявила в феврале этого года.
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Фото:Instagram
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