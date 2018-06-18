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Студентка журфака СФУ представит Сибирь на конкурсе красоты в Индии
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Студентка журфака СФУ представит Сибирь на конкурсе красоты в Индии 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
На титул конкурса «Самое красивое лицо мира — 2018» претендует студентка из Красноярска. 19‐летняя Кристина Ларченко учится на втором курсе Сибирского федерального университета на факультете журналистики. Она представит Сибирь на престижном конкурсе красоты, который пройдет в Индии. Об этом сообщила Академия международных конкурсов красоты в соцсети «ВКонтакте».
Известно, что два года назад конкурс уже выигрывала девушка из Красноярска. Тогда титул «Самое красивое лицо мира» в Монголии завоевала 22-летняя Алена Раева.
Ранее сообщалось, что красноярская школьница примет участие в международном конкурсе красоты «Prince & Princess of the World 2018» в Болгарии. 11-летняя Лиза Мартенц продемонстрирует там свои таланты, представляя Россию.
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