Студентка журфака СФУ представит Сибирь на конкурсе красоты в Индии

На титул конкурса «Самое красивое лицо мира — 2018» претендует студентка из Красноярска. 19‐летняя Кристина Ларченко учится на втором курсе Сибирского федерального университета на факультете журналистики. Она представит Сибирь на престижном конкурсе красоты, который пройдет в Индии. Об этом сообщила Академия международных конкурсов красоты в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что два года назад конкурс уже выигрывала девушка из Красноярска. Тогда титул «Самое красивое лицо мира» в Монголии завоевала 22-летняя Алена Раева

Ранее сообщалось, что красноярская школьница примет участие в международном конкурсе красоты «Prince & Princess of the World 2018» в Болгарии. 11-летняя Лиза Мартенц продемонстрирует там свои таланты, представляя Россию.