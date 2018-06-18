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Интим по телефону не предлагать: жительница Сызрани решила стать «жилеткой на час»
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Интим по телефону не предлагать: жительница Сызрани решила стать «жилеткой на час» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жительница Сызрани готова выслушать и поддержать любого позвонившего
Жительница Сызрани разместила необычное объявление на популярном сайте с товарами. Она сообщила, что за скромную плату в 400 рублей готова «выслушать и поддержать» любого дозвонившегося.
Таким способом женщина, находящаяся в декретном отпуске, решила подзаработать.
— Выслушаю, побуду «жилеткой», если кому-то надо выговориться. Жду ваших звонков в диапазоне с 18:00 по 21:00 по Москве. Интим, мат и другие извращения не поддерживаю, — написала женщина, взявшая себе псевдоним Инна.
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