Интим по телефону не предлагать: жительница Сызрани решила стать «жилеткой на час»

Жительница Сызрани готова выслушать и поддержать любого позвонившего

Жительница Сызрани разместила необычное объявление на популярном сайте с товарами. Она сообщила, что за скромную плату в 400 рублей готова «выслушать и поддержать» любого дозвонившегося.

Таким способом женщина, находящаяся в декретном отпуске, решила подзаработать.

— Выслушаю, побуду «жилеткой», если кому-то надо выговориться. Жду ваших звонков в диапазоне с 18:00 по 21:00 по Москве. Интим, мат и другие извращения не поддерживаю, — написала женщина, взявшая себе псевдоним Инна.