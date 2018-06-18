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Детей-героев Великой Отечественной вспомнят в библиотеке на Онежской
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Детей-героев Великой Отечественной вспомнят в библиотеке на Онежской 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Мероприятие «Маленькие герои большой войны» пройдет 21 июня в библиотеке №44 на Онежской улице. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы САО.
«Сотрудники библиотеки побеседуют с детьми о маленьких героях большой Великой Отечественной войны, сражавшихся в небе, на земле, под землей, на море: Зине Портновой, Володе Дубинине, Саше Ковалеве и других. Каждый из них совершил подвиг, а за мужество и проявленный героизм они награждены боевыми наградами», — говорится в сообщении.
Напомним, библиотека №44 находится по адресу: ул. Онежская, д. 17, корп. 4/5. Начало в 16.00. (вт)
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