Россия всегда будет помнить о подвиге героев Великой Отечественной войны

В этот день 77 лет назад началась Великая Отечественная война, ставшая самым тяжёлым испытанием для России за всю ее многовековую историю. Она продолжалась 1418 дней и ночей, и каждый из них был отмечен беспримерным мужеством народа.

Мы выстояли и победили, положительно ответив на главный вопрос: быть или не быть не только нашей стране, российскому люду, но человечеству вообще как сообществу свободных народов. Победили, заплатив дорогую, неимоверную цену, которая вообще не поддается измерению. От нас безвозвратно ушли миллионы лучших сыновей и дочерей Отчизны. Скорбь переполняет наши сердца, и это чувство останется с нами и через тысячу лет. Россия будет помнить об подвиге своих солдат всегда.

Но скорбеть и помнить — значит, обязательно достойно продолжать дело героев Великой Отечественной. Уверен, что у нас получится. Лучшим памятником героям будет сильная и процветающая Россия!

Гори свеча памяти, гори!