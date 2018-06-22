Ещё
Жители Екатеринбурга выстроятся в огромное слово «Помним» в день начала Великой Отечественной войны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жители Екатеринбурга выстроятся в огромное слово «Помним» в день начала Великой Отечественной войны 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня, 22 июня, в Екатеринбурге вспомнят всех жертв Великой Отечественной войны, которая началась в этот день в 1941 году. В течение всего дня в разных частях города будут проходить памятные мероприятия, а вечером тысячи людей пройдут со свечами в руках по проспекту Ленина и выстроятся в огромное слово «Помним» на площади 1905 года.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, ожидается, что в акции «Свеча памяти» примут участие более четырёх тысяч человек. Шествие начнётся в 22:00 от Главпочтамта.
Кроме того, в 12:00 чиновники вместе с родственниками пропавших без вести возложат цветы на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. В 13:00 на площади у Свердловского академического театра драмы (Октябрьская площадь, 2) откроется выставка портретов ветеранов и героев России, а также экспонатов музея ВДВ «Крылатая гвардия». Екатеринбуржцы привяжут к веткам берёз на аллее рядом с театром 1418 колокольчиков (по количеству дней Великой Отечественной войны) и спустят на воду венки и цветы в память о погибших на фронте и умерших в послевоенные годы.
А в 19:00 в Доме кино (ул. Луначарского, 137) покажут фильм «Прощаться не будем», основанный на реальных событиях. Лента рассказывает о бойцах народного ополчения, которые осенью 1941 года приняли участие в обороне города Калинина (сейчас Тверь). Ленту представит продюсер картины Алексей Петрухин.
А в полдень во всех городах Свердловской области завоют сирены. Сегодня весь день будет закрыта стоянка на площади 1905 года.
e1.ru: последние новости
Екатеринбургского бизнесмена, который водил детей на нудистский пляж, жена лишила родительских прав В екатеринбургских ЗАГСах за полгода от разводов спасли 90 семей Сотни мусульман встретили праздник Ураза-Байрам, помолившись у мечетей
Женский форум  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анна Седокова взбудоражила поклонников3
Женские недостатки, от которых мужчины без ума15
Цветы, которые нельзя держать дома6
«Я ей нужен был только ради денег»57
Фотографии 53-летней Беллуччи взорвали Сеть11
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды Красота
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
05:49
Смертные женские грехи
Психология
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
03:44
Дуа Липа вышла в свет без белья
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение