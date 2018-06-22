Жители Екатеринбурга выстроятся в огромное слово «Помним» в день начала Великой Отечественной войны

Сегодня, 22 июня, в Екатеринбурге вспомнят всех жертв Великой Отечественной войны, которая началась в этот день в 1941 году. В течение всего дня в разных частях города будут проходить памятные мероприятия, а вечером тысячи людей пройдут со свечами в руках по проспекту Ленина и выстроятся в огромное слово «Помним» на площади 1905 года.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, ожидается, что в акции «Свеча памяти» примут участие более четырёх тысяч человек. Шествие начнётся в 22:00 от Главпочтамта

Кроме того, в 12:00 чиновники вместе с родственниками пропавших без вести возложат цветы на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. В 13:00 на площади у Свердловского академического театра драмы (Октябрьская площадь, 2) откроется выставка портретов ветеранов и героев России, а также экспонатов музея ВДВ «Крылатая гвардия». Екатеринбуржцы привяжут к веткам берёз на аллее рядом с театром 1418 колокольчиков (по количеству дней Великой Отечественной войны) и спустят на воду венки и цветы в память о погибших на фронте и умерших в послевоенные годы.

А в 19:00 в Доме кино (ул. Луначарского, 137) покажут фильм «Прощаться не будем», основанный на реальных событиях. Лента рассказывает о бойцах народного ополчения, которые осенью 1941 года приняли участие в обороне города Калинина (сейчас Тверь). Ленту представит продюсер картины Алексей Петрухин

А в полдень во всех городах Свердловской области завоют сирены. Сегодня весь день будет закрыта стоянка на площади 1905 года.