Далай-Лама раскрыл тайну о том как перестать волноваться и начать жить хорошо

Далай-лама дал интервью, в котором рассказал как перестать нервничать и начать просто жить в свое удовольствие. К мнению самого спокойного человека на свете стоит прислушаться.

Буддийский лидер полагает, что достижение желаемого не приносит человеку счастья, а лишь бередит ум. Покоя же достигают те, кто познал сострадание и альтруизм.

Человек, воспитанный в материалистической системе ценностей, будет хотеть всё больше и больше. Безудержные желания разрушают и человека, и окружающую среду, и всё это никому не приносит счастья. Счастье приходит, когда ум спокоен и когда в душе мир. Поэтому так важно тренировать свой ум — Далай-лама

А вот негативные эмоции, зависть, злость, конкуренция, толкают человека в пропасть неудовлетворенности и несут с собой одно страдание. С таким подходом к жизни счастья не найти!