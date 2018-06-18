Ещё
Далай-Лама раскрыл тайну о том как перестать волноваться и начать жить хорошо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Далай-Лама раскрыл тайну о том как перестать волноваться и начать жить хорошо 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Далай-лама дал интервью, в котором рассказал как перестать нервничать и начать просто жить в свое удовольствие. К мнению самого спокойного человека на свете стоит прислушаться.
Буддийский лидер полагает, что достижение желаемого не приносит человеку счастья, а лишь бередит ум. Покоя же достигают те, кто познал сострадание и альтруизм.
Человек, воспитанный в материалистической системе ценностей, будет хотеть всё больше и больше. Безудержные желания разрушают и человека, и окружающую среду, и всё это никому не приносит счастья. Счастье приходит, когда ум спокоен и когда в душе мир. Поэтому так важно тренировать свой ум — Далай-лама
А вот негативные эмоции, зависть, злость, конкуренция, толкают человека в пропасть неудовлетворенности и несут с собой одно страдание. С таким подходом к жизни счастья не найти!
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными60
Горе сплотило семью Павла Прилучного14
Самбурской неприятно, когда ее считают обезьяной10
Ани Лорак показала жаркое фото в «латексе»4
Шляпа Пынзарь насмешила поклонников31
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала жаркое фото в «латексе»
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение