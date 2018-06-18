С чистого листа? 53-летняя красотка Лиз Херли вернулась к бывшему жениху

СМИ сообщили о возобновлении романа 53-летней актрисы Элизабет Херли и 48-летнего спортсмена и спортивного комментатора Шейна Уорна.

Игрок в крикет Шейн Уорн подогрел слухи о возобновившемся романе с нестареющей красавицей Элизабет Херли, когда на прошлой неделе поздравил экс-возлюбленную с днем рождения очень теплым сообщением. Вслед за его постом в Instagram последовала и инсайдерская информация от Woman's Day: пара опять вместе.

— написал в том самом посте Уорн. Поклонники звезд, встречавшихся с 2010 года и разорвавших помолвку в 2013 году, теперь сходят с ума от догадок. «Вы такая отличная пара, оба нацелены на семью, оба веселые. Одумайтесь!» — вот такие комментарии тоннами оставляют фолловеры в их аккаунтах.

Сейчас и Херли, и Уорн официально одиноки и посвящают все время своим карьерам и детям. Может быть, им действительно нужно начать все с чистого листа?

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Фото:Instagram