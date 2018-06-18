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В Сочи бойцы Росгвардии спасли утопающих
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В Сочи бойцы Росгвардии спасли утопающих 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Отдыхающих из Якутии — 49-летнюю женщину и ее 11-летнюю внучку — росгвардейцы вытащили из воды.
Бойцы Росгвардии спасли утопающих в Сочи. Инцидент произошел в районе устья реки Кудепсты, недалеко от базы роты патрульных катеров Росгвардии. Около семи часов вечера находившиеся на службе военнослужащие Росгвардии старший мичман Семен Никифоров и мичман Андрей Липай услышали крики о помощи. Росгвардейцы обратили внимание на скопление людей. Увидев, что тонут люди Андрей Липай, не задумываясь, побежал на помощь. Военнослужащий Росгвардии признается, что времени на раздумье не было. Не медля ни минуты, в форменном обмундировании он бросился в воду.
К этому времени подоспел его сослуживец Семен Никифоров. Вдвоем они вытащили на сушу девочку и помогли выбраться из воды женщине. Росгвардейцы оказали доврачебную помощь спасенным. Госпитализация женщине и ребенку не потребовалась.
Спасенная отдыхающая признается, что многого не помнит. Обнимая Андрея Липая, она не перестает благодарить росгвардейцев за оказанную помощь ее семье. Утром группа водолазов Росгвардии при обследовании дна реки Кудепста подняла утопленные личные вещи спасенной женщины: кошелек, мобильный телефон и документы. Все это военнослужащие морского подразделения Росгвардии передали отдыхающей.
Как выяснилось, женщина с внучкой возвращались домой с моря. 11-летняя школьница, подошла к берегозащитному укреплению и, не удержавшись, соскользнула в воду. Ее бабушка предприняла попытку вытащить ребенка, но оказалась также в воде и изо всех сил старалась вытолкнуть ребенка на берег, хотя плавать не умеет.
Сын спасенной женщины написал благодарственное письмо в адрес военнослужащих Росгвардии, выразив слова благодарности за умелые и своевременные действия при спасении жизней его родных.
В настоящее время командованием Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации рассматривается вопрос о поощрении военнослужащих Росгвардии.
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