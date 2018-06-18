В Сочи сотрудники Росгвардии спасли тонувших бабушку и внучку

Старший мичман Семен Никифоров и мичман Андрей Липай, услышав крики о помощи, бросились к группе скопившихся у реки людей. Сотрудники Росгвардии увидели женщину и девочку, которые не могли выйти на берег из-за сильной волны.

Молодые люди не растерялись, вытащили напуганных туристов на берег и оказали им доврачебную помощь. Госпитализация бабушке и внучке не потребовалась, сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасенные — 49-летняя женщина и 11-летняя школьница — приехали на курорт из Якутии. Выяснилось, что бабушка с внучкой возвращались домой с моря. Девочка случайно соскользнула с берегозащитного укрепления в воду. Женщина попыталась вытащить ее и тоже упала.

Группа водолазов Росгвардии подняла со дна реки утопленные личные вещи женщины: кошелек, мобильный телефон и документы. Их передали владелице.

Сын и отец спасенных гостей Сочи из Якутии написал благодарственное письмо в адрес сотрудников Росгвардии. Командование Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации рассматривает вопрос о поощрении военнослужащих.