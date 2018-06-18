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В нашем районе продолжается ремонт подъездов
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В нашем районе продолжается ремонт подъездов 

Наш Теплый стан 31 минуту назад
Фото: Наш Теплый стан
В Теплом Стане в рамках программы «по приведению подъездов в порядок — 2018» ремонту подлежат 114 подъезда, из них на сегодняшний день отремонтировано и принято жилищной инспекцией ЮЗАО — 63.
Качество ремонта контролируют муниципальные депутаты и представители жителей многоквартирных домов.
На объектах работают сотрудники районного «Жилищника». Коммунальщики покрывают защитным слоем от коррозии металлические двери в подъезд, ремонтируют и красят стены, потолки и нижние плоскости лестниц, приводят в порядок трубы и радиаторы на лестничных клетках, ремонтируют и красят мусоропроводы.
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