В нашем районе продолжается ремонт подъездов

В Теплом Стане в рамках программы «по приведению подъездов в порядок — 2018» ремонту подлежат 114 подъезда, из них на сегодняшний день отремонтировано и принято жилищной инспекцией ЮЗАО — 63.

Качество ремонта контролируют муниципальные депутаты и представители жителей многоквартирных домов.

На объектах работают сотрудники районного «Жилищника». Коммунальщики покрывают защитным слоем от коррозии металлические двери в подъезд, ремонтируют и красят стены, потолки и нижние плоскости лестниц, приводят в порядок трубы и радиаторы на лестничных клетках, ремонтируют и красят мусоропроводы.