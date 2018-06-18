Открывали Сумин, Давыдов и Юревич: дверь администрации Челябинска выставили на продажу 

На сайте бесплатных объявлений продают дверь администрации Челябинска. За две створки из массива дуба, которые открывали 13 мэров, владелец назначил цену в одну тысячу рублей.
О судьбе двери обеспокоился подрядчик, который заменит дверь в администрации. Этим летом здесь появится новая дверь, а что делать со старой, пока не решили.
— Примерно в первой половине июля дверь в здание горадминистрации будет заменена на новую, — рассказал 74.ru директор компании «Абардаж» Вячеслав Кожевников (подрядчик администрации Челябинска по замене входной двери в здание на площади Революции, 2). — А вот что делать со старой дверью, я пока не придумал. Размер двери — 2,3х3,5м. По техническому заданию я должен её демонтировать и утилизировать. Но просто выкидывать её на свалку не хотелось бы. Дверь очень большая, тяжёлая, довольно сильно изношена, и вряд ли её можно использовать по своему прямому назначению в другом месте. Также при демонтаже она, возможно, будет повреждена. Я был бы рад её продать и выручить какие-то деньги, но особо иллюзий не питаю по этому поводу — прекрасно понимаю, что вещь очень специфична. Но в том-то и интерес.
— Это здание построили в конце 1950-х — начале 1960-х годов, — рассказал 74.ru челябинский краевед Юрий Латышев. — С точки зрения советской архитектуры двери, может быть, и интересны. Если бы при строительстве установили старые, дореволюционные двери, то они имели бы сейчас ещё и историческую ценность. А так — ничего особенного.
С конца 1950-х в Челябинске сменилось 13 мэров. Это Михаил Захаров (1958–1961), Леонид Ильичёв (1961–1971), Леонид Лукашевич (1971–1980), Михаил Положенцев (1980–1984), Пётр Сумин (1984–1987), Валерий Поткин (1987–1990), Вадим Соловьёв (1990–1991), Вячеслав Тарасов (1991–2005), Михаил Юревич (2005–2010), Сергей Давыдов (2010), Станислав Мошаров (2010–2015) и Евгений Тефтелев (с 2015 года по сей день). Каждый из них начинал свой рабочий день с этой двери — может, в этом кроется её ценность?