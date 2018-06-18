Открывали Сумин, Давыдов и Юревич: дверь администрации Челябинска выставили на продажу

На сайте бесплатных объявлений продают дверь администрации Челябинска. За две створки из массива дуба, которые открывали 13 мэров, владелец назначил цену в одну тысячу рублей.

О судьбе двери обеспокоился подрядчик, который заменит дверь в администрации. Этим летом здесь появится новая дверь, а что делать со старой, пока не решили.

— Примерно в первой половине июля дверь в здание горадминистрации будет заменена на новую, — рассказал 74.ru директор компании «Абардаж» Вячеслав Кожевников (подрядчик администрации Челябинска по замене входной двери в здание на площади Революции, 2). — А вот что делать со старой дверью, я пока не придумал. Размер двери — 2,3х3,5м. По техническому заданию я должен её демонтировать и утилизировать. Но просто выкидывать её на свалку не хотелось бы. Дверь очень большая, тяжёлая, довольно сильно изношена, и вряд ли её можно использовать по своему прямому назначению в другом месте. Также при демонтаже она, возможно, будет повреждена. Я был бы рад её продать и выручить какие-то деньги, но особо иллюзий не питаю по этому поводу — прекрасно понимаю, что вещь очень специфична. Но в том-то и интерес.