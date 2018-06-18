Осетины с Юга и Севера собрались на празднование Реком

ЦХИНВАЛ, 18 июн — Sputnik Диана Валиева . Осетия в минувшие выходные отметила один из самых почитаемых в народе праздников. У древнейшего святилища Реком собрались осетины Юга и Севера.

Каждый год в Реком собирается около тысячи жителей Южной и Северной Осетии. Празднование и нахождение у святилища сопряжены с рядом нерушимых правил и обычаев. Храм (дзуар) расположен в верхней части Цейского ущелья, и подниматься к нему позволено только мужчинам. Однако по дороге туда находится деревянный сруб — святилище Мады Майрам, у которого женщины возносят свои молитвы и загадывают желания. К святым местам необходимо подниматься босиком, девушки традиционно должны быть с покрытой головой. Строго запрещается курить, сквернословить и мусорить, как и в других святых местах, о чем предупреждает табличка у начала восхождения.

Гора Монах в Реком

По дороге посреди леса открываются сказочные пейзажи и необыкновенный вид на гору Монах, окруженную старинными легендами. Говорят, когда-то давно в ущелье появился тур с золотыми рогами, который никак не давался в руки охотников. Тогда один молодой мужчина поклялся, что если ему удастся его убить, он подарить рога святому Георгию. Но когда его желание исполнилось, он передумал и решил оставить их себе. В наказание святой превратил его в огромную скалу, в очертаниях которой можно разглядеть фигуру мужчины в капюшоне.

Окруженные такой красотой и духом древних легенд, с тремя пирогами и осетинским пивом в руках, мужчины поднимаются на самую вершину, чтобы вознести свои молитвы. Там же проводятся игры и гулянья. Сверху до женщин доносятся громкие тосты и героические песни. Пока они просят благословения, девушки сидят внизу и занимаются рукоделием.

Осетины с Юга и Севера собрались на празднование Реком

Алдынбыд — одна из старинных осетинских видов плетения вручную. В заготовке тесьмы для браслета участвуют две девушки: одна плетет, а другая держит нитки. В это время нельзя разговаривать, нужно думать только о хорошем, чтобы в будущем браслет приносил хозяйке удачу.

В этом году, несмотря на дождливую погоду, на празднование собралось очень много людей. Обычно после того, как спускаются мужчины, все осетины собираются вместе на нейтральной поляне, где молодежь проводит игры, танцует массовый симд и исполняет народные песни. В этот раз из-за погодных условий празднование пришлось завершить быстрее, чем обычно, чтобы все собравшиеся могли в безопасности разъехаться по домам.