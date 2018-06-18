22 тонн зараженных томатов из Македонии не пустили в Калининград

Партия свежих овощей ввозилась через пункт пропуска «Сириус».

«В результате досмотра в подкарантинной продукции выявлен опасный карантинный объект — южноамериканская томатная моль. Специалисты подтвердили наличие в томатах карантинного вредителя», — рассказали в ведомстве.

Вся партия отправлена обеззараживание.

Почему опасна томатная моль?

Вредитель активно распространился в Южной Америке, Европе и странах Средиземноморья. Он паразитирует на томатах, поражая листовой аппарат, стебли и плоды. Потери урожайности и товарных качеств продукции в результате повреждения вредителем могут достигать, по различных оценкам, от 35 до 100%.