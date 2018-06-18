Новая девушка Кузьмина годится ему в дочери 

В прессу попали сведения, предоставленные источником, близким к Владимиру Кузьмину. Согласно им, брак музыканта с Екатериной Трофимовой уже давно трещит по швам и у исполнителя есть другая женщина — 26-летняя Светлана. С привлекательной блондинкой певец якобы состоит в отношениях давно, а с женой, которая ровно на 10 лет старше своей соперницы, он развелся еще год назад, но об этом объявил лишь 14 июня.
Дотошным папарацци удалось разузнать подробности о новой пассии Кузьмина, которая по возрасту годится ему в дочери. Светлана родилась в Калининграде, где получила высшее образование в Балтийском федеральном университете имени Канта. После она перебралась в Москву, где окончила бизнес-школу по специальности «менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений».
Светлана без ума от моря и увлекается яхтенным спортом. По слухам, Кузьмин даже сделал своей возлюбленной подарок — небольшое судно «Красотка». Репортерам удалось связаться с девушкой. На вопрос о ее романтических отношениях с 63-летним Кузьминым она ответила, что у Володи состоялся релиз новой пластинки «Вечные истории» и одна из песен посвящена ей, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Eg.ru.