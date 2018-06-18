Ещё
Новая девушка Кузьмина годится ему в дочери
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая девушка Кузьмина годится ему в дочери 

Teleprogramma.pro 58 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В прессу попали сведения, предоставленные источником, близким к Владимиру Кузьмину. Согласно им, брак музыканта с Екатериной Трофимовой уже давно трещит по швам и у исполнителя есть другая женщина — 26-летняя Светлана. С привлекательной блондинкой певец якобы состоит в отношениях давно, а с женой, которая ровно на 10 лет старше своей соперницы, он развелся еще год назад, но об этом объявил лишь 14 июня.
Дотошным папарацци удалось разузнать подробности о новой пассии Кузьмина, которая по возрасту годится ему в дочери. Светлана родилась в Калининграде, где получила высшее образование в Балтийском федеральном университете имени Канта. После она перебралась в Москву, где окончила бизнес-школу по специальности «менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений».
Светлана без ума от моря и увлекается яхтенным спортом. По слухам, Кузьмин даже сделал своей возлюбленной подарок — небольшое судно «Красотка». Репортерам удалось связаться с девушкой. На вопрос о ее романтических отношениях с 63-летним Кузьминым она ответила, что у Володи состоялся релиз новой пластинки «Вечные истории» и одна из песен посвящена ей, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Eg.ru.
Teleprogramma.pro: последние новости
Счастливая: супруг Татьяны Навки устроил для нее фотосессию в элегантном платье Опрос: какими обязанностями вы бы с легкостью поменялись с противоположным полом? Появились фото Елены Подкаминской с подросшей дочерью Евой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон1
Горе сплотило семью Павла Прилучного15
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными60
Шляпа Пынзарь насмешила поклонников31
Звезды, которые почему-то знамениты1
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Звёзды Красота
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала жаркое фото в «латексе»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение