Новая девушка Кузьмина годится ему в дочери

В прессу попали сведения, предоставленные источником, близким к Владимиру Кузьмину . Согласно им, брак музыканта с Екатериной Трофимовой уже давно трещит по швам и у исполнителя есть другая женщина — 26-летняя Светлана. С привлекательной блондинкой певец якобы состоит в отношениях давно, а с женой, которая ровно на 10 лет старше своей соперницы, он развелся еще год назад, но об этом объявил лишь 14 июня.

Дотошным папарацци удалось разузнать подробности о новой пассии Кузьмина, которая по возрасту годится ему в дочери. Светлана родилась в Калининграде, где получила высшее образование в Балтийском федеральном университете имени Канта. После она перебралась в Москву, где окончила бизнес-школу по специальности «менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений».