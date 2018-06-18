Мексиканский фанат рассёк губу журналисту Михайлину стаканом с пивом Bud

Известный российский журналист Михаил Михайлин на своей странице в «Фейсбуке» рассказал о неприятном случае, который произошёл с ним во время просмотра матча группового этапа чемпионата мира — 2018 между сборными Германии и Мексики (0:1).

«Первый тайм мексиканцы показывали футбол, и мы все дружно за них болели. Гол назревал. Когда он состоялся, мы вскочили, я повернулся к сидевшим сзади мексиканцам, и на меня сверху прилетел стакан с пивом Bud. Для понимания. Дно стакана утяжелено подсвечивающим оборудованием. Видимо, в рекламных целях. Он рассёк мне губу. Кровь шла минут 10. Я снял первичные показания в травмпункте, завтра пройду обследование и обращусь с иском к производителю данной продукции. Если, конечно, получу соответствующую юридическую помощь. О которой я уже запросил.

Пока не началось разбирательство, нужно немедленно запретить разливать Bud в травмоопасные стаканы. Болельщик просто вскинул руки вверх, и стакан вылетел. И благодаря наличию в нём пива и тяжёлого дна он свечой полетел вниз. Досталось мне. Но рядом со мной в одном ряду мы с женой насчитали четырёх детей. До пятилетнего возраста. Что было бы, если бы стакан прилетел в голову ребёнка? На стадион запрещено приносить закрытые бутылки с водой. А эту бомбу — можно. Запретить. С завтрашнего дня», — написал Михайлин.