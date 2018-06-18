Как мы строили правильный огуречник: что и как делали

Когда уже есть теплица на участке, наверное, каждый думал, что хорошо бы было… Вот и я кумекала.

Например:

форточек катастрофически не хватает, в теплице жарко;накрыть эффективно от жары не получается, слишком высокая теплица, да еще с рогами от профиля гипсокартонного;весной поддувает из щелей на уровне земли, холодно рассаде. И так далее…

Итак, семейное творчество по моему эскизу:

Счастливые обитатели:

Огурцы

Перцы

А ниже старая теплица, вдохновившая меня на проектирование огуречника (о ней я написала отдельную статью Старушка, третий год от роду):

Как все начиналосьОдним из источников вдохновения была кучка подарочного навоза. Сокровище! Под зиму раскидали его по назначению, а место под ним такое навозненькое, такое аппетитное для огурцов, осталось. Решено было именно с захватом этого местечка теплицу ставить.

А еще мне надоело смотреть на быстро заболевающие лианы огурцов. Хотелось здоровых. В открытом грунте это вообще казалось несбыточным, а в старой теплице не хватало огуречикам много чего.

Готовые теплицы, даже не дешевые, меня не радовали:

сомневалась в качестве поликарбоната;боялась автоматического открывания форточек, ветер сломает. Направления ветра, чтобы вовремя закрыть подветренную форточку, никакая автоматика вычислить не может. Да и дорого выходит. А простые форточки фирмы делать не очень-то хотят;готовые теплицы были или широковаты для моего местечка, или низковаты для огурцов.

Пришлось вырабатывать идеи и воплощать их.

Габариты эксклюзивные:)

Минимальная высота, чтобы от жары укрывать удобно было. Получилось «в холке» 2,2 м. Минимальная ширина, потому что места между грушей и боярышником не много. Это 1,6 м внутри, 1,7 м снаружи. Две грядки по 60 см и проход 40 см. Длина могла быть и побольше, однако решили вровень со старой теплицей делать. Хватит 6 м. Расстояние между стойками 1 м.

Зять купил себе на радость новый шуруповерт, так как наш строительный не мог справиться с профилем в старой теплице. Вот такая радость и источник его вдохновения:

Идея первая — ноги в теплеМного раз читала эту мысль, думала, что понимаю, оказалось, нет! Ноги в тепле, насколько я поняла, это не просто теплый грунт для корней, еще желательно чтобы понизу не дуло. Это важно для перцев, баклажанов и огурцов. Всем места не хватило, но хотя бы часть перцев и огурцов радуется правильной теплице.

У огуречника деревянный фундамент, брус 50х200 мм. То есть, сразу после разметки в землю были вбиты арматурины на полметра вглубь примерно, а потом к ним прикреплен прикопанный брус. Это чтобы не сдуло.

Размеры теплицы не очень хороши с точки зрения физики, узкую возвышающуюся конструкцию ветер может перевернуть. У кого место позволяет, делайте теплицы шире.

Это 14 апреля так все выглядело.

Дверь решено было сделать в основном для входа, а не для проветривания, только в жару и в штиль логично ее открывать наравне с форточками.

Идею подслушала в видео у одного дедушки, он еще и закрывает дверь за собой, когда входит к огуречикам. Смеяться над такими причудами я не стала, а задумалась себе на пользу.

Дверь одна, во второй нет смысла при моем количестве форточек.

Итак, дверь одна, и та закрыта в основном. Порожек не пропускает холод:

Раз уж такая идея: ноги в тепле, казалось бы, обогрев надо организовать. Много раз думала об этом и упиралась в стену: внутреннее нет! Задумалась, почему. Пришла к выводу: мне не очень важно получать сверхранние урожаи. Важно, чтобы растения были живы и здоровы без танцев с бубнами. Обогрев теплицы — тот еще танец!

Идея вторая — максимальное проветриваниеВ огуречнике моем, шестиметровом, восемь форточек, две во фронтонах и по три с каждой из сторон. В шахматном порядке. Размер максимально возможный. Открываются почти все наружу, кроме одной, задней (чисто мое представление об удобстве).

Я хотела, чтобы они под 180° открывались, но получилось так только на задней форточке. Всем остальным мешает поликарбонат. Ну ничего.

Важно, что открываются почти все форточки сверху вниз, это позволило накрыть конструкцию сеткой на время жары. И не позволит ветрам особо хулиганить. Как мне кажется.

Вчера получился эксперимент, подтвердивший, что количество форточек у меня правильное. Утром было холодновато, когда открывала теплицу после ночи, в ней было +19°C, обычно +21°C в 7 часов утра, а тут холодновато. Поэтому открыла только 3 больших форточки для начала. Прихожу в час дня, а там +40°C, вода в банках очень горячая. Открыла все, минут через 5 стало +35°C, а потом и +30°C. На улице +25°С было, солнечно.

Идея третья — особая подвязка огурцов и перцевИдею позаимствовала и немного модернизировала под свои условия. Натянула проволоку, не очень-то и толстую, вверху и внизу.

Вверху перестраховалась, две проволоки сделала. Шпагат перекидывала через верхнюю проволоку, закрепляла одним или двумя концами на нижней проволоке. Если один конец оставался, крепила свободной петлей.

На эту шпагатную струну по часовой стрелке накручиваю растение, огурец или перец. Перцы слегка совсем. Скорее всего, со свободной петлей более перспективные крепления.

Нижняя проволока (огурцы маленькие, пока не подвязаны):

Верхняя проволока:

Подвязанные огурец и перец:

Что касается выбора проволоки, то есть уже некоторый опыт.

Раньше я натягивала для томатов синтетические нити наверху. Когда начинался перегруз плодами, мои вертикальные крепления съезжали вниз, так как синтетические нити хорошо растягиваются. Надеюсь, такая проволока не будет провисать.

А у огурцов были сетки магазинные. Натягивать их не очень нравилось. И выбрасывала потом, чтобы болезни не тиражировать. Да и путаются они при снятии. Короче, не совсем удобен монтаж и демонтаж. Если надо убрать один больной огурец, сетка тоже не удобна.

А тут каждому растению свой шпагат, скорее всего, не один, если буду некоторым сортам оставлять боковые ветки.

Отступление о моих гибридахВ огуречнике у меня поместилось по одному семечку следующих гибридов:

'Сибирская гирлянда F1''МЭЛС F1''Генеральский F1''РМТ F1''Изумрудная россыпь F1''Меренга F1''Шоша F1''Кураж F1''Герман F1''Директор F1''Эстет F1' (в качестве исключения, две штучки)'Урал F1''Кон Амор F1'И пять гибридов перцев.

И кабачок партенокарпический 'Искандер F1'.

Ни один новосел не опробован.

13 июня 2018 года

Пока самочувствие огуречно-перцевое хорошее:

И кабачок партенокарпический доволен жизнью:

ВыборСначала я думала, что теплица будет деревянной. Быстренько соберется из брусьев. С деревом легко работать. Друг отговорил. Сказал, что точно поведет дерево.

В результате зять делал теплицу из трубы 20х20 мм, толщина 1,5 мм. Это была его первая серьезная сварная конструкция.

Он уже сталкивался с тем, что наш неплохой шуруповерт, прошедший всю стройку, отказывался делать отверстия в таком же профиле старой теплицы. И купил другой инструмент, мощный.

Так выглядела теплица 26 апреля:

24 апреля я посадила на рассаду два огурца, они теперь большие и радуют урожаем.

Пропитка фундаментаЛьняное масло мне казалось слишком дорогим удовольствием для такой цели, как пропитка бруса. Но хозяин — барин, кто делал теплицу, тот и принимал решение. Брус наш тщательно пропитан льняным маслом. Это создает пленку от гниения. И экологично. Литра 2 ушло.

ПоликарбонатУдалось приобрести «Актуаль БИО». Мне его рекомендовал мастер хороший по теплицам. Жаль, что живет он в Краснодаре, а я в Курске. Точнее, он рекомендовал «Полигаль», на втором месте «Актуаль». Но «Полигаль» у меня начал желтеть по окончании второго сезона, некритично. Что касается приставки БИО, сомневаюсь в правдивости рекламы, а словечко приятное.

4 мм на стенки и 6 мм на крышу, от града, от снеговой нагрузки. Кстати, для снеговой нагрузки лучше двухскатная крыша, как мне объяснили. А то я подумывала и об односкатной.

Из остатков поликарбоната хотим сделать парник, этой весной не успели.

Крепили кровельными болтами. На крыше обычный конек.

Срезы поликарбоната, чтобы дождь не попадал, мы заклеили пленкой, типа скотча, сосед обрезки с работы принес. Что это за полиграфическое диво, не знаю. Силиконом побоялись замазывать, так как узнали, что не любой годится для поликарбоната.

Специальный профиль для этих срезов купили, а ладу ему не дали… Зять крепил поликарбонат, как ему было удобнее: прикрутил, потом вырезал форточки и двери. А как после этого можно срез закрыть тем профилем, непонятно.

КраскаШабашники покрасили всю большую теплицу поллитровой баночкой краски 3 в 1. Зять, пообщавшись с мастерами, выбрал краску грунт-эмаль недорогую, какую в магазине посоветовали. Весь профиль металлический тщательно прокрасил. Ушло 3 л ЗамочкиСамым узким местом оказались замочки. Те, что были на старой теплице, мне казались хлипкими. Их уже меняли. А засовчики, которые нам посоветовали в магазине, стали клинить сразу после установки, одни больше, другие меньше. Вернулись к идее форточных задвижек. Но и те не сняли, мало ли…

ГрунтБуквой «П» по периметру огуречника положили навоз козий полуперепревший. С опилками, конечно. Когда сажала огурцы, насыпала в лунку немного обычного грунта для прорастания.

Пока всем обитателям поликарбонатного домика нравится такое питание.

Цена вопросаСколько все это стоило?

Порядка 30 тысяч рублей. Точнее подсчитать сложно. Например, мы заказывали не только брус, а еще доски для других целей. Мелочей много.

Шуруповерт в эту сумму не входит, он не только для теплицы предназначен.

Временные затраты не меряны. Месяца полтора все это совершалось. Зять-то работает на заводе. И не все сразу получалось по-неопытности. Угол выдержать для сварки профиля крыши с первого захода не удалось.

Вода-водаПоливаю теплой водой из лейки. Вода и в трехлитровых банках, которые стоят, где только можно. Кроме функции аккумулятора у этих банок есть еще полезная для огурцов и перцев функция: повышение влажности воздуха. Небольшой объем теплицы способствует существенной влажности воздуха, особенно при закрытых форточках.

УрожайПока три перчинки 'Весты F1' и несколько огурчиков, 'Эстет F1' и 'Уран F1' (высаживала рассадой).

В обыкновенных полиэтиленовых пакетах сделала дырки, положила каждому по 4 таблетки биогумуса и пристроила в пластиковом контейнере.

Включала фитолампу на день. Пока не начала выносить в теплицу.

Теперь уже все местечки заняты:

Идея четвертая — сетка от жарыСегодня, 15 июня начали вечером эксперимент с сеткой от жары.

Завтра будем бегать термометр разглядывать целый день. Пока закрыли только южную сторону, включая южный скат крыши, думаем, достаточно.

Суть: 2 толстых рейки, к ним степлером приделана сетка, верхняя рейка прикручена к коньку. Есть уголки, куда можно укладывать нижний брус, если надо поднять сетку (мероприятие для двух человек).

Спасибо за внимание!

На вопросы отвечу, кому что интересно.