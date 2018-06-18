Цифры «871» «напишут» цветами в центре Вологды ко Дню города

Цветочная композиция появится на этой неделе на площади Революции. В этом году Вологде исполняется 871 год — именно в такую цифру и соберут цветочный рисунок.

Монтировать конструкцию ландшафтные дизайнеры и рабочие начнут уже сегодня. Закончить работы планируют к вечеру вторника. Цифры составят из роз, бархатцев, бегоний и петуний. Дополнит колорит декоративный мох.

Также напротив гостиницы на Советском проспекте планируется видоизменить конструкцию звезды. Ее реконструируют и украсят свежими цветами.

Напомним, всего этим летом на городских клумбах распустятся цветы на площади 6 тыс. кв. м. Сейчас посадки идут в разных районах областной столицы.