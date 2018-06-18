Гороскоп на неделю с 18 по 24 июня

Рожденные в этот период чаще всего обладают крепким здоровьем и выдающимися физическими данными. Даже если вы не станете известным спортсменом или моделью, повышенного внимания окружающих вам точно не избежать.

Козерог

Телец

Скорпион

Водолей

Близнецы

Стрелец

Гороскоп для Овнов

21 марта — 20 апреля

Карьера

Если ваша работа связана с вождением автомобиля, будьте особенно осторожны во второй половине недели. В это время возможны поломки, мелкие аварии и другие неприятности.

Отношения

Отношения с партнером по браку складываются очень удачно. В это время все, что происходит в вашей семье, будет приносить искреннее удовольствие. Да и вообще люди к вам потянутся. Приготовьтесь встречать гостей у себя дома чаще, чем обычно.

Здоровье

Вы можете заметить, что часто устаете. Скорее всего, это связано с активным общением даже с теми людьми, которые вам не очень-то и нравятся. Постарайтесь выделить время на то, чтобы побыть в одиночестве. Ваше самочувствие сразу улучшится.

Покупка

Неделя будет благоприятна для дачного или домашнего благоустройства. Все работы, связанные с ремонтом, пройдут успешно.

Гороскоп для Тельцов

21 апреля — 21 мая Карьера

Удачное время для пересмотра договоренностей и избавления от всего лишнего. Вы можете отказаться от нелюбимой работы или расстаться с партнерами, которые не оправдывают ваших надежд. Контракты, заключенные в это время, окажутся удачными.

Отношения

На этой неделе удача улыбнется тем, кто ищет новых знакомств и мечтает о романтике. Люди, которых вы встретите на этой неделе, надолго поселятся в вашем контакт-листе. Вас свяжут если не любовные, то крепкие дружеские отношения. В супружеской жизни сейчас также светлая полоса, вы убедитесь в надежности своего избранника и заметите, что ваши чувства друг к другу стали только сильнее.

Здоровье

Возможны аллергические реакции на растения и некоторые продукты. Не ешьте те блюда, в составе которых вы не уверены, лучше заранее уточните рецепт.

Покупка

Конец недели будет неблагоприятен для больших покупок. Если есть такая необходимость, запланируйте шопинг на вторник или среду, эти дни будут наиболее подходящими.

Гороскоп для Близнецов

22 мая — 21 июня

Карьера

Успешно будут решаться финансовые вопросы. В карьере могут произойти положительные перемены, вам могут повысить зарплату или предложить более высокую и ответственную должность.

Отношения

Приглядитесь к своему любимому человеку — возможно, вы давно уже чем-то вызываете его явное недовольство, но не замечаете этого. Откровенный разговор на эту тему лучше начинать в мягкой, спокойной обстановке, когда никто никуда не спешит и может подробно рассказать о своих чувствах.

Здоровье

Уделите внимание своему режиму дня. Кажется, в последнее время вы спите меньше, чем следует. Скоро это начнет сказываться на здоровье.

Покупка

Ваши финансовые возможности возрастут. В середине недели можно заметно обновить гардероб или сделать другие крупные покупки. Купленные в это время вещи будут долго служить вам.

Гороскоп для Раков

22 июня — 23 июля

Карьера

Хорошее время для начала саморазвития. Чем больше свободы у вас будет, тем плодотворней станет ваша деятельность. Самостоятельность станет главным условием вашего успеха. Вы научитесь не бояться ошибок и критики со стороны, сможете принимать важные решения и нести за них ответственность. Это серьезный шаг для последующей карьеры.

Отношения

Тем, кто хочет позитивных перемен в личной жизни, стоит почаще выходить в свет. Не стесняйтесь показывать себя с лучшей стороны, демонстрировать таланты и достоинства. В семье сейчас тот гармоничный период, когда партнер становится главной поддержкой. Он позаботится о том, чтобы вы с радостью возвращались домой после работы.

Здоровье

Хорошее время для того, чтобы заняться своей физической формой. Занятия в тренажерном зале или в различных спортивных секциях пойдут вам на пользу. Рекомендуется побольше двигаться и пить воды, поменьше употреблять в пищу жирного.

Покупка

Сейчас вам стоит забыть на время об экономии и купить себе хотя бы одну вещь, которая вам по-настоящему нравится. Если у вас хватает на нее денег прямо сейчас, не думайте о том, что потом могли бы купить ее где-нибудь и подешевле. Ловите момент и радуйте себя вовремя.

Гороскоп для Львов

24 июля — 23 августа

Карьера

Вы можете почувствовать, что рабочие дела вас заметно утомили. Если есть возможность, позвольте себе пару выходных за свой счет. Сейчас из вас все равно работник не самый хороший, а небольшая передышка даст вам необходимую энергию на будущее.

Отношения

Семейная жизнь на этой неделе обещает быть тихой и спокойной. Для большего эффекта звезды рекомендуют вам выехать на природу — к озеру или лесу. Если же такой возможности нет, заведите традицию вечерних прогулок в ближайшем парке в компании с любимым человеком.

Здоровье

Отдых в санатории или у теплого моря поможет вам обрести душевное равновесие. А это позитивно повлияет на ваше физическое самочувствие. Медитации и йога также хорошо скажутся на здоровье.

Покупка

На этой неделе не приветствуется активный шопинг. Покупайте только то, без чего совершенно точно нельзя обойтись.

Гороскоп для Дев 24 августа — 23 сентября

Карьера

Благоприятный период для интеллектуальной деятельности. Вы можете успешно выступить на конференции или семинаре, проявить себя на экзаменах или разработать новый проект с нуля без поддержки более опытных коллег. Не полагайтесь только на знания, ваша интуиция вам сейчас тоже пригодится А вот отношения с начальством могут слегка ухудшиться. Возможно, руководитель заподозрит вас в желании занять его место.

Отношения

Активное общение со знакомыми пойдет вам на пользу. Если вы не состоите в отношениях, то можете завязать приятное знакомство через интернет-форум или в социальных сетях. Не оставляйте его на уровне сетевого общения. Выйдите в реальность — и, скорее всего, у вас начнется яркий роман.

Здоровье

Тем, кто на этой неделе находится на отдыхе, следует быть более осторожными с принятием солнечных ванн. Риск получить ожоги сейчас выше обычного.

Покупка

Не стесняйтесь быть яркими. Покупайте недорогие, но красочные вещи: бижутерию, летнюю одежду.

Гороскоп для Весов

24 сентября — 23 октября

Карьера

На этой неделе у вас появятся новые возможности для достижения главных профессиональных целей. Скорее всего, откроются перспективы для карьерного роста, а внешние обстоятельства будут играть в вашу пользу. Те, кто находится в поиске работы, смогут найти очень хорошее место, обещающее дальнейшее развитие.

Отношения

Ваши отношения с любимым человеком могут переживать стресс, связанный с необходимостью перемен. Вполне возможно, что вы почувствуете, что сейчас нужно принять трудное решение о том, куда вы движетесь дальше: стоит ли заключать брак, планировать детей или лучше расстаться. Обсудите это вдвоем, чтобы не было недомолвок.

Здоровье

Вы слишком много работаете и не очень полноценно отдыхаете. Вместо вечеринки или отдыха перед телевизором запланируйте на выходные выезд на природу и откажитесь от гаджетов. Вы почувствуете прилив энергии.

Покупка

Неожиданными тратами может закончиться встреча с представителями правопорядка. Возможно, вам придется заплатить какой-то штраф.

Гороскоп для Скорпионов

24 октября — 22 ноября

Карьера

Эта неделя отлично подходит для обучения и расширения кругозора. Участие во всевозможных конференциях и вебинарах поможет вам повысить свой профессионализм и добиться более высокого статуса.

Отношения

Вы можете встретить человека, который в будущем станет вашим наставником в сексуальном плане, откроет вам новые возможности и перспективы. Если вы уже вступили в брак и «вышли на тренерскую работу», то на этой неделе, скорее всего, испытаете прилив страсти.

Здоровье

Травмоопасный период. Постарайтесь избегать сейчас той деятельности, которая может привести к неприятностям. Не участвуйте в спортивных соревнованиях, соблюдайте скоростной режим при управлении транспортом.

Покупка

Удачным будет приобретение ювелирных украшений для себя или в подарок. Вы сможете кого-то порадовать.

Гороскоп для Стрельцов

23 ноября — 21 декабря

Карьера

Вы будете полны энергии и сможете выдерживать повышенные нагрузки. Постарайтесь не растрачивать этот дар попусту — сейчас вы можете выполнить серьезную и трудную работу и справиться с теми задачами, которые раньше были вам не под силу.

Отношения

Интимная жизнь активизируется и станет более разнообразной. Если вас не связывают постоянные отношения, можете забыть о предрассудках и немного похулиганить. Если же у вас есть постоянный партнер, эта неделя может стать для вас своеобразным медовым месяцем.

Здоровье

Постарайтесь организовать свою неделю так, чтобы скопившуюся энергию было куда выплеснуть. Иначе ее переизбыток может вызвать бессонницу или нервное напряжение.

Покупка

Купите абонемент в спортзал или оплатите курс занятий в танцевальной школе. Физическая активность — то, что вам сейчас надо.

Гороскоп для Козерогов

22 декабря — 20 января

Карьера

Сейчас вам не следует выступать с инициативой и брать на себя дополнительную работу. Лучше позаботиться о том, чтобы выполнять идеально то, что вам уже поручили.

Отношения

Исключительно удачный период для развития семейных отношений. Споры и конфликты отойдут в сторону, настанет время гармонии и взаимопонимания. Лучше на время передать роль лидера своему супругу. Вам даже понравится чувствовать, что основной груз ответственности лежит на партнере. Если вы находитесь в поисках отношений, то не стремитесь всеми силами подчеркнуть свою самостоятельность и независимость — это может отпугнуть от вас того, кто вам нравится.

Здоровье

Следует быть внимательнее к своему самочувствию. Вероятность простуды слишком высока.

Покупка

Вряд ли позволите себе крупную покупку, так как предстоит много мелких бытовых трат, на которые может уйти большая часть свободных денег.

Гороскоп для Водолеев

21 января — 19 февраля

Карьера

На работе могут возникнуть неприятности, связанные с технической неисправностью вашего оборудования. Возможно, это приведет к проблемам с клиентами или другими людьми, которые не смогут получить от вас обещанное вовремя.

Отношения

В отношениях с любимым человеком, скорее всего, произойдет размолвка, вызванная несовпадением ваших сексуальных темпераментов и потребностей. Будет трудно понять, кто виноват больше, ведь на самом деле вы имеете равные права на исполнение своих желаний. Если потратите силы на поиски компромисса, а не на доказательство своей правоты, серьезного конфликта можно будет избежать.

Здоровье

Состояние здоровья улучшится, хронические недомогания перестанут вас беспокоить. В это время очень важно помочь своему организму запастись энергией надолго. Побольше спите, начните витаминный курс — результат заметно порадует вас.

Покупка

Если вы задумывались о приобретении домашнего питомца, сейчас самое время для того, чтобы завести его. Можно покупать не только самих животных, но и все необходимое для их жизни: игрушки, лежанки, аквариум — если вы решили завести рыбок или черепаху.

Гороскоп для Рыб 20 февраля — 20 марта

Карьера

На этой неделе вас ждет творческий подъем и успех везде, где требуется полет фантазии и талант. Это благоприятное время для всех представителей творческих профессий, но даже если ваша работа никак не связана с креативом, вы сможете использовать свои способности на все сто процентов.

Отношения

Если вы влюблены, то эта неделя подарит вам немало приятных сюрпризов, признаний и заманчивых предложений. Вполне возможно, поступит предложение руки и сердца или хотя бы совместной жизни. При общении с родителями будьте мягче и тактичнее, чтобы не спровоцировать конфликт.

Здоровье

Будьте осторожнее при обращении с острыми предметами — вы можете серьезно пораниться. Для операций сейчас не лучшее время — восстановительные силы вашего организма снижены, заживление будет происходить слишком медленно.

Покупка

На этой неделе рекомендуется выбирать культурные развлечения: посещать театры, концерты. Благоприятное время для занятия хобби. Можете потратиться на покупку необходимых материалов или оборудования.