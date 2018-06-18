Что нужно изменить в своем доме прежде, чем впустить в него мужчину (пожить)

Личное пространство

Не ожидайте, что после переезда внимание мужчины круглосуточно будет приковано к вашей скромной персоне. Каждому человеку нужно личное пространство, поэтому сейчас самое время обустроить уютные уголки, где каждый из вас сможет заниматься своими хобби, будь то йога, скрапбукинг или коллекционирование фигурок супергероев. И да, для этого наверняка понадобится больше места, чем кажется изначально.

Креативный подход

Парней, которые не любят видеоигры, не существует — это аксиома. Поэтому, чтобы сразу же создать приятную для мужчины атмосферу, рекомендуем обзавестись новой консолью PlayStation 4 из специальной лимитированной серии. С одной стороны — это отличная игрушка, которая отвлечет партнера на то время, когда вы заняты микромаскингом, с другой — яркий и уникальный акцент в интерьере. Впрочем, будем откровенны: вы и сами уже давно мечтали об игровой приставке, а переезд парня — только повод, чтобы, наконец, осуществить задуманное.

Больше впечатлений на двоих

Где приставка — там и большой плазменный телевизор, который в полной мере позволит насладиться играми, спортивными событиями и современными блокбастерами. Заодно это отличный повод весело провести вместе дождливый вечер. Устраивайтесь поудобнее и вместе болейте за любимую сборную на Чемпионате мира по футболу или возьмите контроллеры и отправляйтесь вместе уничтожать виртуальных монстров. Обзаведитесь подпиской на «Нетфликс» или «Амедиатеку», подготовьте подборку из последних хитов, а также всегда актуальной классики, чтобы создать идеальный саундтрек для начала совместной жизни.

Диван для его друга

Где мужчина, там и его друзья. Заранее приготовьтесь к нежданным гостям и долгим вечерним посиделкам. Лучше отвести для таких событий отдельный пуфик или даже целый диван, где внезапные гости при необходимости могут сладко поспасть (не в вашей же кровати им это делать, правда?).

Холодильник

Освободите место в холодильнике для мяса и пива. Подберите несколько рецептов простых и вкусных блюд, которые легко приготовить и которые понравятся вам обоим. Не умеете готовить? Не беда: соберите визитки по доставке пиццы или осетинских пирогов. Важный момент: если вы любите перекусить ночью, но не хотите, чтобы он об этом узнал или, еще хуже, съел ваш стратегический запас, припрячьте часть еды в пакет из-под брокколи.

Опасно: косметика!

Не думайте, что средствами по уходу за собой будете пользоваться только вы, и что им обеспечена полная неприкосновенность. Существует большая вероятность, что ваш мужчина тоже найдет им применение, вот только будет ли оно правильным? Чтобы дорогущая сыворотка для лица не оказалась на пятках любимого, советуем убрать косметику (особенно ту, что вкусно пахнет!) из холодильника, передвинуть все бьющиеся и хрупкие предметы на отдельную полку и наглядно объяснить, что и для чего используется. Может быть, заодно научите его правильному уходу за кожей.

Ключевые моменты

Вы можете отвести для него особое место в своем шкафу, до блеска начистить все поверхности, научить кота собирать разбросанные по комнате носки, но, в конце концов, насколько бы идеальными и креативными ни были ваши решения, сколько бы усилий вы ни потратили на тщательную и кропотливую подготовку к его переезду, самое главное — это гармония и взаимопонимание. Советуем поменьше паниковать по поводу приближающейся совместной жизни: крепкие нервы хороши и для здоровья, и для отношений.