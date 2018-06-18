Дайджест Mojo Media #55

Надеемся, ты еще не забыл, что кроме футбола в этой вселенной остались и другие важные вещи. Работа, близкие, Михаил Полицеймако , наши статьи и подкасты. А то с таким ажиотажем можно забыть даже про прием пищи, а не то что про материалы Mojo Media. Потому мы и пишем наши дайджесты, чтобы все мудрое, доброе, вечное и веселое, что есть в этой жизни и наших материалах, не проходило мимо.

BroDude

Как супергерои стали мифами и легендами современности: Когда совсем еще молодая и нецелованная американская культура создавала свои мифы и легенды, то за образцы брала античных героев и процессы, проистекающие в стране. Получилось то, что мы называем «комиксами», хотя, изучая подвиги Супермена, не сразу поймешь, что общего между ним и Иисусом . Мы же попытались рассказать, откуда растут ноги у Бэтмена и его коллег. 13 глупых вещей, на которые не стоит злиться: Как говорил классик: «Всех возненавидишь — себе эмоций не оставишь». Можно злиться и причитать на несовершенство мира, однако твое нытье ничего не изменит. Чтобы не тратить время на пустое сотрясание воздуха, нужно видеть разницу между оправданными причинами для гнева и одноразовой чепухой. Чтобы проще было взвешивать все «за» и «против», эта статья и была написана. 8 мировых рекордов, связанных с умственной деятельностью: Гордишься тем, что прочитал «Вредные советы» Григория Остера за неделю? Узнал, что такое «гальваника»? Научился играть в «Дурака» без подсказок бабушки? Тогда получи порцию рекордов, которые резко смешают твою самооценку с сомнительными субстанциями. Потому что они не про физику, а про ум и разум. Куда надо бить, чтобы нанести наибольший урон сопернику: Коротко и по делу о том, как свести на нет контакт с малоприятными людьми. Надеемся, в жизни применять не придется. И, главное, не переусердствуй, а то так и убить можно. 7 уроков древних египтян для молодых людей: Не все то, что говорили древние египтяне, можно назвать мудростью. При всем уважении к их месту в истории были народы, заслуживающие большего внимания. Однако посмотреть на принципы воспитания, сложившиеся 3000 лет назад, всегда интересно. Кое-что подчерпнуть можно. Ненависть по понедельникам: чемпионат мира по футболу: И в довесок прочитай нашу «ненависть», посвященную турниру, на котором родная сборная обгадила полумертвых и кошмарных в своих футбольных талантах саудитов. Про настодолбавший матч там не сказано ни слова, просто в СМИ появилась странная тенденция упоминать его по поводу и без, вот мы и подумали: «А вдруг за это платят?». А если серьезно, мы не хотели портить праздник и впечатления от яркого турнира — просто постарались объективно взглянуть на вещи, которые сумели оттенить повышение пенсионного возраста и налогов.

Heroine

Домашний гид по алкоголю — что с чем подавать: Авторский коллектив журнала Heroine в алкоголе разбирается не хуже, чем в отношениях. Но в данном случае это звучит как комплимент, ведь разбираться — значит понимать, как пить, с чем и в некоторых случаях — в каких количествах. Поэтому есть смысл прочесть, дабы узнать золотые правила сочетания еды и спиртного, а также другие премудрости. Бредкрамбинг: как понять, что парень тебя использует: В мире не осталось вещи, у которой бы не было бы своего красивого названия. Оно есть даже у самой распространенной причины нелогичного поведения мужчин. Термин новый, но ситуация, которую он описывает, знакомая. Разбираемся, зачем этот коварный подонок вводит тебя в заблуждение, что между вами романтические отношения, и как отвечать на такое поведение. 7 лайфхаков, которые можно освоить при работе с психологом: Большая часть общества по-прежнему воспринимает работу с психологом как проявление некоторой личной слабости или признание самому себе в собственной неполноценности. А про то, что терапевты могут помочь подойти к повседневным проблемам с другой стороны, предпочитают забывать. Обсуждать, насколько это глупо, не хочется, но, видимо, придется, поскольку губительный стереотип о бесполезности психологов в первую очередь вредит их потенциальным пациентам.

Подкасты

«Дикие утки» Иногда, чтобы стать ближе, нужно рассказать пару личных историй про храп, рвоту и свадьбу. Это мы к тому, что в студию к Дарье пришла ее коллега, с которой они работают в одном кабинете, но практически не общаются. Вот и поговорили. Про рвоту.

«Ребята, мы потрахались» Общаться онлайн в качестве тайного поклонника и признаваться — это очень плохая идея. Даже слишком плохая! Тема беседы обозначена, а подробности поведают ведущие.

«Работник месяца» Порой кажется, что кофейни поработили планету. Словно гамельнские крысоловы, они заманивают людей в свое логово и заставляют их платить за раф и капучино. Правда, иногда их обилие даже раздражает, поскольку проще найти кофейню, чем продуктовый. А иногда их количество на квартал превышает все разумные грани. Но даже в таком простом бизнесе есть заведения, которые выделяются на общем фоне. В гостях у нашей студии как раз была владелица кофейни-библиотеки. С ней обсудили специфику заведения, как удержаться на плаву в таком бизнесе и какие сложности могут возникнуть.

«Мы в этом живем» Удивительно, но в этот раз они не играли в Dungeon&Dragons. Правда, новостей как таковых тоже не было (вы просто плохо ищете, ребята!), поэтому они все больше говорили о личном и обсуждали всякую хрень. Новости тоже были, но это не главное. Душевный выпуск получился — вот что важно.