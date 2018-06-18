От Кейт Аптон и семейства Кардашьян до Селены Гомес, Галь Гадот и Алисии Викандер: Maxim назвал 100 самых сексуальных женщин… 

Издание Maxim разбавляет традиционное летнее затишье новым списком 100 самых сексуальных женщин мира, возглавила который актриса и модель Кейт Аптон. Хотя рейтинг именуется Hot 100 — то есть, буквально, «горячая сотня», — составители его, по собственным словам, руководствовались не только физической красотой участниц (потому что в 2018 году делать это вообще опасно). Вместо этого рейтинг посвятили «вдохновляющим» и «многогранным» женщинам — «умным, влиятельным, способным раздвигать границы и отлично при этом выглядеть».
«Горячая сотня» Maxim разделена на несколько основных категорий, в которых фактически засветились 100 самых популярных по меркам 2018 года женщин — физическая же их привлекательность и сексуальность в этом рейтинге особой роли не играют.
Так, в категории «Супермодели» представлены все те, кто и так не покидает новостных заголовков — например, Джиджи и Белла Хадид, Кендалл и Кайли Дженнер, Хлои Кардашьян и Хейли Болдуин. В категории «Певицы» Maxim упомянул Деми Ловато, Селену Гомес и других популярных див.
«Горячую сотню» в категории «Актрисы» пополнили как те, кто не раз становился обладателями титула «самая сексуальная», так и те, кого сексуальной в традиционном, общепринятом смысле можно назвать с трудом — Актрисы — Алисия Викандер, Галь Гадот, Марго Робби, Шарлиз Терон, Брайс Даллас Ховард, Данай Гурира, Эль Фаннинг, Сирша Ронан.
Ну и, наконец, отдельно Maxim выделил такую категорию, как «Влиятельные фигуры» — в ней в числе прочих нашлось место Меган Маркл и Амаль Клуни.
попкорнnews