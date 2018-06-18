От Кейт Аптон и семейства Кардашьян до Селены Гомес, Галь Гадот и Алисии Викандер: Maxim назвал 100 самых сексуальных женщин…

Издание Maxim разбавляет традиционное летнее затишье новым списком 100 самых сексуальных женщин мира, возглавила который актриса и модель Кейт Аптон . Хотя рейтинг именуется Hot 100 — то есть, буквально, «горячая сотня», — составители его, по собственным словам, руководствовались не только физической красотой участниц (потому что в 2018 году делать это вообще опасно). Вместо этого рейтинг посвятили «вдохновляющим» и «многогранным» женщинам — «умным, влиятельным, способным раздвигать границы и отлично при этом выглядеть».

«Горячая сотня» Maxim разделена на несколько основных категорий, в которых фактически засветились 100 самых популярных по меркам 2018 года женщин — физическая же их привлекательность и сексуальность в этом рейтинге особой роли не играют.

Ну и, наконец, отдельно Maxim выделил такую категорию, как «Влиятельные фигуры» — в ней в числе прочих нашлось место Меган Маркл и Амаль Клуни

попкорнnews