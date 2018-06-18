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Наши секреты по созданию уюта в саду и дома
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Наши секреты по созданию уюта в саду и дома 

7dach.ru 41 минуту назад
Фото: 7dach.ru
Здравствуйте, дорогие семидачники!
На сайте я впервые и сразу решила поделиться некоторыми секретами для устройств сада и дома. По основной профессии я парикмахер, но в работе флорист, а в душе дизайнер и мама двух детишек))
Во дворе вечером мы сидели на обычных стульях, а тут посмотрела в Интернете, что можно соорудить лавочки из поддонов… Заявлено, что уходит 4 поддона, а у моего мужа ушло всего два))
На фото видно, что один целый поддон и один наполовину:
Начало работ
Этот мы уже покрасили, но следующие делали уже по-другому, шкурили, морили, красили (фото не осталось).
Конец работ, вторая лавочка
Ну и ещё парочка моих работ)
Гном, в процессе работы
Моя работа любимая))
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