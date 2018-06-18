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Английская полиция оштрафована за раскрытие данных жертв насилия
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Английская полиция оштрафована за раскрытие данных жертв насилия 

Anti-Malware.ru 37 минут назад
Полиция Англии была оштрафована на 80.000 фунтов стерлингов за то, что она не смогла скрыть имена и адреса электронной почты жертв жестокого обращения с детьми.
Управление комиссара по вопросам информации (ICO, Information Commissioner's Office) наложило штраф на полицию Глостершира в размере 80.000 фунтов стерлингов после расследования о массовой рассылке электронной почты, состоявшейся в декабре 2016 года, в ходе которой были обнародованы имена 56 человек. Как сообщается, особое негодование вызвал тот факт, что некоторые из них имеют право на пожизненную анонимность.
Сотрудник, изучающий дела жертв насилия над детьми, направил электронное письмо заинтересованным сторонам. Письмо включало имена жертв жестокого обращения с детьми, свидетелей, адвокатов и журналистов. Однако поле BCC (Bcc: (скрытая копия, blind carbon copy) — скрытые получатели письма, чьи адреса не показываются другим получателям.) не было автоматически выбрано, и вместо этого офицер отправил почту на адреса, указанные рядом с полными именами, потому что они были сохранены в качестве контактов в Outlook — в поле «Кому».
Ошибка оставалась незамеченной в течение двух дней, прежде чем была обнаружена и о ней проинформировали управление комиссара по вопросам информации. Таким образом, 56 имен и адресов электронной почты были раскрыты. Более того, в этом письме были обнародованы школы и другие организации, против которых ведется расследование в связи с обвинениями в жестоком обращении с детьми.
ICO постановил, что эта нарушение могло вызвать значительные моральные проблемы для получателей, отметив, что адреса электронной почты доступны для поиска в социальных сетях, а это автоматически означает, что жертвы жестокого обращения с детьми будут крайне уязвимы.
ICO перечисляет в качестве смягчающих признаков тот факт, что правоохранители извинились перед отдельными лицами, некоторые из жертв письме уже знали друг друга и что полиция предпринимает действия для улучшения своих технических и организационных мер.
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