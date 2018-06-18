«Вышла победителем»: участница «Дома-2» о жестоком избиении

Участницы телепроекта «Дом-2» Екатерина Скютте и Дарья Друзьяк затеяли драку, результатом которой стала серьезная травма одной из девушек. Впрочем, получившая рассечение головы Скютте осталась довольна инцидентом и даже назвала себя победителем в данной ситуации.

Екатерина призналась, что накинулась на соперницу первая. «В этом себя не оправдываю. Лично меня она не трогала», — сказала она.

Скютте убеждена, что на подобный поступок ее подтолкнула переполняющая ненависть. По ее словам, Друзьяк начала конфликтовать с Сережей-трактористом, «поливать его семью и ребенка грязью». После этого Дарья якобы переключилась на маму Андрея Денисова

"Ей пытались закрыть рот, но она очень тупая", — откровенно высказалась Скютте. Девушка также вспомнила, что помешало ей продемонстрировать физическое превосходство. «Я на нее набросилась, но кружка в ее руках в скором времени оказалась у меня во лбу», — продолжила звезда реалити-шоу.

Девушка осталась довольна тем, что отделалась лишь одним шрамом, ведь все могло закончиться весьма плачевно. «По-моему, я выглядела достойно! Да, подрались! Да, получила! Но проигравшей себя назвать не могу», — уверена Скютте.