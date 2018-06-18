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Стул-гигант из центра Костромы будут продавать
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Стул-гигант из центра Костромы будут продавать 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Стоявший в прошлом году на проспекте Мира стул-гигант собираются продавать, узнал KOSTROMA.TODAY. Напомним, стул тогда установили у бара на проспекте Мира. Однако через несколько дней выяснилось, что инициаторы собрали не все необходимые документы.
В результате арт-объект пришлось демонтировать.
Как нам удалось узнать, сейчас гигантский стул в 5 метров высотой находится на Кадыевском переулке и ждёт своего покупателя. Стул может быть одновременно арт-объектом, навесом или мини-сценой для мероприятий.
«Стул зиму пережил нормально, подкрасить, возможно, стоит. Но в целом вид у него бодрый», — рассказала корреспонденту KT дизайнер арт-объекта Ольга ДМИТРИЕВА.
Коротко о сегодняшнем дне с @yellow_chair_kostroma #кострома #томсойерфест
Публикация от Ольга Дмитриева (@olga_demka) 16 Июн 2018 в 4:26 PDT  По популярности стул-гигант может посоревноваться с памятником Сусанину.
«К нему уже ходят туристы, чтобы сфоткаться, такой уже он популярный костромской объект. Стул вошёл в Книгу рекордов России, как самый большой металлический стул России (имеет сертификат)», — рассказала Ольга ДМИТРИЕВА.
Кстати, мнения костромичей по поводу стула разошлись. Кому-то он категорически не понравился — особенно из-за того, что был установлен в историческом центре. Другие горожане посчитали, что стул — это что-то новое и забавное.
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