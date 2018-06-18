Теперь на любом Mac можно установить живую тему macOS Mojave

Теперь на любом Mac можно установить живую тему macOS MojaveНа GitHub опубликовали приложение для Mac, позволяющее автоматически менять тему оформления, как в macOS Mojave.

В новой версии операционной системы появилась функция для смены обоев в зависимости от времени дня. Ночью — тёмные, днём — светлые.

На GitHub же присутствует небольшой скрипт с открытым исходным кодом, так что вы можете самостоятельно менять его параметры. Он позволяет точно так же менять обои из выбранной папки с помощью скрипта Dynamic_Walls.

Скачать программу можно по этой ссылке. Наслаждайтесь.