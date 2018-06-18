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Теперь на любом Mac можно установить живую тему macOS Mojave
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Теперь на любом Mac можно установить живую тему macOS Mojave 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Теперь на любом Mac можно установить живую тему macOS MojaveНа GitHub опубликовали приложение для Mac, позволяющее автоматически менять тему оформления, как в macOS Mojave.
В новой версии операционной системы появилась функция для смены обоев в зависимости от времени дня. Ночью — тёмные, днём — светлые.
На GitHub же присутствует небольшой скрипт с открытым исходным кодом, так что вы можете самостоятельно менять его параметры. Он позволяет точно так же менять обои из выбранной папки с помощью скрипта Dynamic_Walls.
Скачать программу можно по этой ссылке. Наслаждайтесь.
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