Более 130 подъездов отремонтируют в районе Лефортово в 2018 году

Планово-предупредительный ремонт будет проведен в этом году в более чем 130 подъездах многоквартирных жилых домов на территории района Лефортово.

Данный ремонт выполняется силами управляющей организации за счет собственных средств один раз в пять лет.

— В соответствии с планом на 2018 год запланировано проведение планово-предупредительного ремонта в 135 подъездах, в 51 доме силами ГБУ «Жилищник района Лефортово», — сообщил первый заместитель главы управы района Лефортово по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Валерий Вольнов. — В рамках планово-предупредительного ремонта проводятся следующие виды работ: подготовка и окрашивание стен и потолков подъезда, ремонт и покраска входных групп, ремонт и замена элементов освещения в подъезде, ремонт или замена почтовых ящиков — в зависимости от их состояния, ремонт и замена напольного покрытия в местах повреждений, ремонт окон и межэтажных тамбурных дверей.

После завершения работ осуществляется приемка, в которой участвует также уполномоченный житель дома или старший по дому или подъезду.