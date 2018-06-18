Из геолога в кулинары. Как декрет может изменить жизнь молодой мамы

Принято считать, что декрет — это один бесконечный день сурка: покорми ребёнка, поиграй, уложи спать, постирай пелёнки. Никакой самореализации, никакого развития. Однако наши героини доказали, что молодые мамы — вовсе не загнанные, погрязшие в рутине, скучные домохозяйки, а активные и творческие личности. Многие именно в декретном отпуске позволяют себе заняться тем, что на самом деле любят, а некоторые раскрывают в себе таланты, о которых раньше даже не подозревали.

Свой взгляд на мир Екатерина Манаенкова всегда любила рисовать, но профессию выбрала более практичную — инженер-строитель.

«И нисколько об этом не жалею. Мне нравилось то, чем я занималась — составлять чертежи, проекты — в этом тоже есть элемент творчества, — говорит девушка. — Но, тем не менее, где-то глубоко в душе у меня продолжал жить маленький художник, а в декрете он «вырвался» наружу».

На рождение дочки любящий супруг подарил Кате профессиональный фотоаппарат. И завертелось. Сначала девушка фотографировала родных и друзей, потом к ней стали обращаться друзья друзей и даже незнакомые люди. Её работы увидели, оценили, и сейчас она нарасхват как профессионал.

«Я сразу поняла, что это моё, — продолжает Екатерина. — Ведь чтобы уметь фотографировать, надо быть художником, — это моё глубокое убеждение. Только художник может увидеть красоту в обыденном, поймать тот самый неповторимый и единственный момент и показать его окружающим. Просто кто-то использует для этого кисти и краски, а кто-то — объектив».

Когда до выхода из декрета оставалась неделя, молодая мама пошла на работу и… уволилась. Сейчас она продолжает заниматься фотографией, и у неё уже двое детей. Как говорится, одно другому не мешает. Если у Екатерины много заказов, с малышами сидит папа или бабушки. А иногда она берёт их с собой в фотостудию. Ребятишкам очень нравится сказочный интерьер, а их маме — заниматься любимым делом и дарить радость людям.

Как «разбить» скуку?

Евгения Монаенкова — девушка-праздник. Она может превратить любое, даже самое заурядное, мероприятие в фейерверк эмоций, позитива и ярких красок.

«Ещё 16 лет назад я мечтала реализовывать интересные идеи, устраивать незабываемые праздники, дарить необычные подарки, но боялась сделать первый шаг, — рассказывает Евгения. — Мне казалось, это требует больших финансовых вложений, да и вообще очень сложно. Но во втором декрете я всё-таки решилась. Создала группу в соцсетях и начала делать пиньяты — полые игрушки из папье-маше, которые наполняются различными угощениями и сюрпризами, а затем разбиваются палками».

Многие тогда даже не знали, что это такое. Первую пиньяту в виде маленькой белой кошечки Евгения изготовила на день рождения дочери подруги.

«К моей огромной радости дети были от неё в восторге! Конечно, ведь что нравится ребятишкам? Что-то ломать и крушить, — смеётся девушка. — А тут ещё, когда на них сыпется дождь из конфетти и сладостей — эмоции просто зашкаливают».

Женя так увлеклась созданием пиньят, что посвящала новому хобби всё свободное время, правда, в основном это было ночью, когда дети спали. Сегодня её игрушки можно часто увидеть на разных праздниках.

«Возвращаясь на работу инженера-строителя, могу уверенно сказать, что декрет стал для меня самым насыщенным временем в жизни, — признаётся девушка, — он принёс массу положительных эмоций, интересных друзей и много полезных знаний».

У кого сладкая жизнь?

Виктория Шеламова училась на эколога— геолога, а стала кондитером. И определиться с выбором жизненного пути ей помог именно декрет.

«Многим новоиспечённым мамочкам свойственен лишний вес, я не исключение. Перепробовав множество диет, я остановилась на «дюкановской», — рассказывает Виктория. — С ней можно питаться вкусно и разнообразно, в том числе и десертами».

Так молодая мама увлеклась кондитерским ремеслом: стала печь полезные тортики. Самые красивые фотографировала и отправляла на различные конкурсы, в которых часто выигрывала.

«В один прекрасный день я задумалась над тем, чем буду заниматься после декрета. Экология — это не то, о чём я мечтала, — признаётся Вика, — оказалось, что лучше всего я умею готовить. Тогда я спросила совета у супруга, он одобрил. Во всяком случае, сказал, что ничего не потеряем, если не выгорит, всё съедим сами».

И Виктория начала осваивать новые диетические рецепты, готовить, фотографировать и выкладывать их в сети. Потом появились первые заказчики, и пошло-поехало.

«Совмещать увлечение с материнством было нетрудно, поскольку свой день я планировала сама. Готовила в основном ночью, когда все спали», — продолжает Виктория.

Вот уже три с половиной года как она занимается кулинарией. И двое детей в этом деле — не помеха. Наоборот, они только рады помочь маме.

«Старшая дочка любит, когда мы вместе лепим пельмени, — говорит Вика. — Но до тортов я её не допускаю. Для неё это игра, а для меня работа, которую я должна выполнить идеально».

В кадре — картошка

Фотографировать красиво можно не только людей, природу, но и еду. Правда, для того, чтобы сделать один удачный кадр, приходится порой потратить несколько часов, но для настоящего фуд-блогера, кем является Валентина Трофимова , это не проблема.

«Вообще по образованию я учитель-логопед, но работала и журналистом, и барменом, и звукорежиссёром, — рассказывает Валентина. — А фуд-фотографией увлеклась в декрете. Как-то увидела у девочек снимки завтраков — мне понравилась. Упросила мужа купить телефон с хорошей камерой, завела аккаунт в Instagram и начала раскладывать и снимать всё подряд, начиная от баночек с детскими фруктовыми пюре, заканчивая ингредиентами для борща. Много времени это не отнимало: приготовил — красиво выложил — снял — съел. Потом стала выбирать в магазинах еду покрасивее, упаковки постильнее».

Проще всего, по словам Валентины, фотографировать десерты — они сами по себе выглядят аппетитно. Хотя снять красиво можно всё, что угодно. Например, для программы «Поедем поедим!» с ведущим Джоном Уорреном они специально выбрали нефотогеничные блюда — пирожное «Картошка» и кабачковую икру. Это был настоящий вызов, и они блестяще справились с задачей.

«Сейчас фуд-фото — моя основная профессия, — говорит Валентина. — Я продолжаю совершенствоваться и развиваться в этом направлении. Снимаю для сайтов, каталогов и меню известных кафе и ресторанов».

«Вкусные» фотографии девушки уже покорили сердца 7 тысяч человек.

Уроки акварели

Кира Салимова ушла в академический отпуск на пятом курсе худграфа, а вернулась уже с ребёнком и готовой темой диплома.

«Потом один за другим появлялись дети, поэтому я привыкла рисовать всегда и везде — в роддоме, на прогулке, пока малыши спят, — рассказывает молодая женщина. — Когда их стало четверо, я решила перенести свою деятельность за стены дома и сняла офис. Мне было жизненно необходимо личное пространство, хотя бы пару часов тишины и стол, который никто не пачкает едой и с которого можно не убирать холст или натянутую на планшет бумагу».

Но мастерская Киры скоро наполнилась не только её работами. Наверное, сыграло роль её педагогическое образование — у липчанки стали появляться ученики: сначала дети друзей, потом взрослые. А уже вскоре молодая мама стала обучать живописи всех желающих. Даже написала курс «Азбука акварели», в котором постаралась рассказать о принципах изобразительного искусства небанально и захватывающе. Кстати, все дети Киры прошли обучение в её мастерской, каждый в своей возрастной группе.

«Из декрета официально я ещё не вышла, но технически там никогда не была, — говорит она. — Писала статьи о живописи в журнал, рисовала на заказ даже в роддоме — соседкам по палате. Не представляю себя без рисования. Мне вообще кажется, радость от тесного общения с ребёнком нужно чем-то «разбавлять». Как по мне, невозможно все три года и даже больше заниматься бытом. Нужно хотя бы несколько часов в день посвящать любимому делу».