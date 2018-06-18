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Почему коричневеют листья у розы?
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Почему коричневеют листья у розы?
7dach.ru
54 минуты назад
Женский форум
Фото:
7dach.ru
Здравствуйте, не так давно высадила розу и переживаю, что листья начали коричневеть, где-то отдают красным отливом. Фото прилагаю. Что это может быть? Спасибо заранее!
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