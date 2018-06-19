Ни шагу без скандала: Канье Уэста обвинили в наглом плагиате

Недавно бренд рэпера Канье Уэста Yeezy представил лукбук, в котором модели и прочие медийные персоны рекламируют кроссовки Yeezy 500 Supermoon Yellow. Вскоре после этого создатели блога Diet Prada обвинили Канье в плагиате.

Они заявили, что новый лукбук Yeezy Season 6 очень сильно похож на творчество бруклинской художницы Риты Минисси.

Здесь и далее фото @diet_prada

Авторы блога особенно возмущены наглым заимствованием этой идеи, ведь работы Минисси были посвящены «исследованию личности», а вдохновением для художницы послужило преодоление травмы, благодаря которому ей удалось воссоединиться с собственным телом.

В новом лукбуке Yeezy Season 6 снялись участницы американского реалити-шоу Bad Girls Club сестры Клермон, актриса фильмов для взрослых Лилу Стар, создательница компании KNC Beauty Кристен Ноэль Кроусли, а также другие известные личности.

Некоторым из моделей пришлось раздеться полностью, оставив на себе лишь рекламируемые кроссовки.

Кстати, Канье Уэста и раньше обвиняли в плагиате. Весной этого года дизайнер Тони Спакман заявил, что артист присвоил себе его эскизы десятилетней давности.

Стоит отметить, что тема плагиата в искусстве с каждым днем становится все актуальнее. Недавно мы рассказывали о проекте, который создан для того, чтобы сравнивать произведения современного искусства, подозрительно похожие друг на друга. Мы также писали про 16 философских цитат Канье на все случаи жизни. Последнее время не очень понятно, кто он? Лайф-коуч или рэпер?