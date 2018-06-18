Автомат Калашникова «пустили» на мясные консервы

В России начали продавать мясные консервы под торговой маркой «Калашников». Об этом гендиректор ЗАО «М. Т. Калашников» Александр Желтов рассказал РИА ФАН

В компании считают, что известный бренд повысит качество продукта, которое они собираются поддерживать. «Мы очень долго выбирали компанию, которая возьмет на себя выполнение лицензионного договора. Хотели, чтобы качество оставалось на высоком уровне», — рассказал Желтов.

Товарный знак на консервных банках выглядит как изображение автомата Калашникова рядом с пятиконечной звездой и надписью «Калашников». Производители утверждают, что заключен лицензионный договор на использование товарного знака. Роялти составляет 2% от оптовой цены продукта, поставляемого в магазины, но не меньше 300 тысяч рублей в год. Если продажи будут ниже, начнут действовать штрафы.

Пока что найти тушенку «Калашников» можно в сети магазинов «Ашан» . Так производители хотят проверить спрос покупателей. Если продукт будет востребован, изготовители начнут раскрутку товара.

Российские военные раздали мясные консервы в Сирии. Российский центр по примирению враждующих сторон организовал выдачу гуманитарной помощи населению Сирии. Такая акция привлекала большое внимание местных жителей.