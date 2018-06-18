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Психолог Анна Быкова проведет онлайн-встречу на тему: «Эмоции — под контролем?»
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Психолог Анна Быкова проведет онлайн-встречу на тему: «Эмоции — под контролем?» 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Вебинар состоится 19 июня в 22.00 по московскому времени. Принять участие могут все желающие.
Бесплатная лекция откроет цикл онлайн-курса «Секреты маминого спокойствия», который Анна прочитает по просьбе проекта для поддержки родителей Family Tree.
В рамках встречи психолог, педагог, автор книги «Ленивая мама» Анна Быкова затронет важный вопрос о том, как управлять своими эмоциями в общении с детьми.
По итогам вебинара вы:
узнаете, как брать «эмоциональную паузу», чтобы успеть трезво оценить ситуацию и адекватно на нее отреагировать;
узнаете, что на одну и ту же ситуацию можно реагировать по-разному и грамотным, нетравматичным для окружающих реакциям можно научиться;
освоите азы развития собственного эмоционального интеллекта;
научитесь сохранять спокойствие в ситуациях, которые еще вчера выводили вас из себя, вызывая громы и молнии.
Присоединиться к участникам онлайн-встречи можно здесь.
Фото: family3.ru
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