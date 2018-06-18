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Знаки Зодиака нарисовали в образах мифических богинь
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Знаки Зодиака нарисовали в образах мифических богинь 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Художница Эмили Петерсмарк (Emilee Petersmark) из Мичигана сотрудничала с музыкальной группой The Accidentals, когда им пришла идея создать постеры группы с изображениями знаков Зодиака. Эмили воплотила фантазию в жизнь, нарисовав астрологические знаки в виде мифических богинь разных характеров. Рисунки с воинственными и миролюбивыми, загадочными и привлекательными, мудрыми и милыми героинями мифов стали популярными в интернете. Даже если вы не верите в астрологию, оцените, какие интересные иллюстрации получились у художницы.
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