Николь Кидман рассказала о требованиях дочери к ее внешности

Австралийская кинозвезда Николь Кидман рассказала, что ее младшая дочь Фэйт не соглашается ехать с ней в школу до тех пор, пока она не приведется себя в порядок. Девочка попросила ее не надевать в школу спортивный костюм и «хоть немного накраситься». Об этом сообщает «7 дней.ру».

«По всей видимости, в прошлый раз я выглядела, как жертва кораблекрушения, и Фэйт почувствовала себя униженной перед подружками» — предположила Кидман.

Актриса, которой 20 июня исполнится 51 год, заявила, что ведет как можно более здоровый образ жизни, чтобы дольше оставаться бодрой и здоровой.

Николь Кидман и ее муж Кит Урбан воспитывают двух совместных дочерей 7-летнюю Фэйт и 9-летнюю Сэнди. От первого брака с Томом Крузом у актрисы есть двое взрослых приемных детей.

В марте этого года СМИ сообщили, что Николь Кидман хочет развестись с мужем из-за взаимного недоверия. Она также заподозрила Кита Урбана в систематических изменах.