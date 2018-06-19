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Николь Кидман рассказала о требованиях дочери к ее внешности
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Николь Кидман рассказала о требованиях дочери к ее внешности 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Австралийская кинозвезда Николь Кидман рассказала, что ее младшая дочь Фэйт не соглашается ехать с ней в школу до тех пор, пока она не приведется себя в порядок. Девочка попросила ее не надевать в школу спортивный костюм и «хоть немного накраситься». Об этом сообщает «7 дней.ру».
«По всей видимости, в прошлый раз я выглядела, как жертва кораблекрушения, и Фэйт почувствовала себя униженной перед подружками» — предположила Кидман.
Актриса, которой 20 июня исполнится 51 год, заявила, что ведет как можно более здоровый образ жизни, чтобы дольше оставаться бодрой и здоровой.
Николь Кидман и ее муж Кит Урбан воспитывают двух совместных дочерей 7-летнюю Фэйт и 9-летнюю Сэнди. От первого брака с Томом Крузом у актрисы есть двое взрослых приемных детей.
В марте этого года СМИ сообщили, что Николь Кидман хочет развестись с мужем из-за взаимного недоверия. Она также заподозрила Кита Урбана в систематических изменах.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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