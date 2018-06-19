Москвичи смогут купить проверенную клубнику в районе

Горожане смогут купить свежую клубнику у проверенных поставщиков на Проточном переулке рядом с 11 домом. Константин Клинцев, главный специалист районной управы 18 июня сообщил, что торговая точка будет функционировать все лето.

— Пункт на этом месте открывается второй год подряд. Прежде чем ягоды попадают на прилавок, поставщик проходит специальную проверку. Кроме того, Департамент торговли и услуг города Москвы провел конкурс, а затем организовал площадку. В нем поучаствовали различные региональные садоводы, — сообщил Константин Клинцев.

Главный специалист управы рассказал, что на прилавках торговой точки горожане найдут не только клубнику, но и другие сезонные ягоды, например, садовую землянику.

Добавим, что такие точки открываются в Москве ежегодно.