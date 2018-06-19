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Москвичи смогут купить проверенную клубнику в районе
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Москвичи смогут купить проверенную клубнику в районе 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Горожане смогут купить свежую клубнику у проверенных поставщиков на Проточном переулке рядом с 11 домом. Константин Клинцев, главный специалист районной управы 18 июня сообщил, что торговая точка будет функционировать все лето.
— Пункт на этом месте открывается второй год подряд. Прежде чем ягоды попадают на прилавок, поставщик проходит специальную проверку. Кроме того, Департамент торговли и услуг города Москвы провел конкурс, а затем организовал площадку. В нем поучаствовали различные региональные садоводы, — сообщил Константин Клинцев.
Главный специалист управы рассказал, что на прилавках торговой точки горожане найдут не только клубнику, но и другие сезонные ягоды, например, садовую землянику.
Добавим, что такие точки открываются в Москве ежегодно.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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