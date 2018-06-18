Как живут семьи футбольных звезд

Семья нападающего сборной Англии Джейми Варди прилетит в Россию на частном самолете в сопровождении охраны, чтобы поддержать национальную сборную на чемпионате мира по футболу. «ВМ» узнала, чему отдают предпочтения супруги других футбольных звезд.

Жену футболиста Лионеля Месси часто называют скромницей. Она ни разу не была замечена в каком-либо скандале, не носила дорогих украшений и не выкладывала в интернет откровенные фотоснимки. Более того, Антонелла полностью погружена в семейную жизнь, воспитывает троих детей. Она часто посещает футбольные матчи, чтобы с трибуны поддержать мужа во время напряженных игр.

Жена испанской фубольной звезды Жерара Пике и мать двоих его детей известная певица Шарира часто посещает футбольные матчи мужа и вместе с сыновьями поддерживает его во время игр. В страны, где играет ее супруг, знаменитость прилетает на частном самолете.

У семейной пары есть совместное увлечение — первый раз они съездили вместе в Париж. Сейчас они стремятся выбирать места, где будет комфортно их ребенку. Некоторое время они часто путешествовали в Майями, потому что зимой там песочный пляж и море, и оттуда легко добраться до Нью-Йорка или Лас-Вегаса.

Кроме того, Сергей и Наталья любят игры — карточные и настольные. А сам Игнашевич не ровно дышит к американской культуре — в частности, к сериалу «Друзья» и, конечно, футболу.

— В 8.30 нас будит ребенок. Я встаю, провожаю его в детский сад, потом иду к мужу, сплю еще часик, потом мы вместе с ним встаем и завтракаем. Завтрак — классика: каша на молоке и чай с булочками. Кашу варю каждый день перед тренировкой. Сыну — одну, папе — другую. Потом Сережа уезжает на тренировку, а я отправляюсь по своим делам. Вечер мы проводим вместе — либо с ребенком, либо с друзьями, — так, по словам Натальи, проходит их стандартный день.