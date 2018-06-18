В Казани разыскивают ветерана войны, пропавшего на кладбище

Ветеран Великой Отечественной войны Нагми Гайнуллович Гайнуллин пропал в Казани 16 июня. О помощи в розыске дедушки 1919 года рождения просит «Лиза Алерт». По словам представителей организации, Нагми Гайнуллович ушел с Самосыровского кладбища, где был вместе с родственниками. Ветеран передвигается с палочкой и нуждается в медицинской помощи. Был одет в черную драповую кепку, темно-синюю куртку с воротником-стойкой, рубашку в красную клетку, шарф и джинсовые брюки на резинке, светло-синие галоши. Если вы знаете что-либо о местонахождении Нагми Гайнуллина, звоните по телефонам 8 (800) 700-54-52, а также 02 или 102.