5 ошибок, которые мешают вам быстро найти работу

Вы полагаетесь только на одну стратегию

Зачастую бывает спокойнее заниматься поиском работы наедине с компьютером, но на самом деле вы многое потеряете, если не разнообразите свою стратегию.

Разумеется, стоит уделить время подаче заявок на различных сайтах, но не стоит останавливаться только на этом. Поговорите со знакомыми, свяжитесь с бывшими однокурсниками и ходите на мероприятия, где вы сможете завести полезные контакты. Можете связаться с рекрутерами или агентствами по временному трудоустройству — даже если сейчас у них нет для вас вакансий, они смогут дать вам полезную информацию о текущем состоянии рынка.

Вы ищете работу, но не предпринимаете никаких действий

Некоторые относятся к поиску работы как к маниакальному онлайн-шопингу — часами смотрят на вакансии, но так и не решаются на какую-нибудь откликнуться. Разумеется, нельзя (и не стоит) откликаться на каждую вакансию, которую нашли. Но если вы вообще не реагируете ни на одну из найденных, возможно, с вами что-то не так — быть может, вам мешает страх, нерешительность или простая усталость. Поставьте себе цель — откликаться на несколько вакансий в неделю. Тогда вы точно не будете тратить время впустую.

Вы откликаетесь на вакансии, которые вам неинтересны

Подавать заявку на вакансию, для которой вы слишком хороши или наоборот до которой не дотягиваете по уровню, это пустая трата времени. Быть чересчур разборчивым плохо, но откликаться на любые вакансии в надежде, что на вас кто-то обратит внимание, тоже неправильно. Если вы не чувствуете приятное волнение, когда отправляете заявку, возможно, эта работа вам не подходит и вы зря теряете свое время.

Вы не поддерживаете связи

На общение с людьми нужно время — неважно, собираетесь ли вы побеседовать по телефону с рекрутером, связаться со знакомым, сходить на ярмарку вакансий или посетить мероприятие по нетворкингу. Когда кто-то предлагает вам связаться с каким-то человеком, всегда откликайтесь на предложение. Если у вас есть куча чужих визиток, но вы так ни с кем и не связались, это значит, что вы неправильно занимаетесь нетворкингом. Не стесняйтесь проявлять инициативу и знакомиться с теми, кто может вас порекомендовать. Это же вы ищете работу, а значит действовать необходимо именно вам.

Вы не выходите из зоны комфорта

Когда вы занимаетесь нетворкингом, лучше всего начать с существующих связей — с тех, кто вас уже знает, любит и хочет вам помочь. Но если это не приводит ни к каким результатам, возможно, стоит выйти из своего уютного пузыря. Да, вам не захочется ходить на общие мероприятия по нетворкингу, где нет людей из интересующей вас индустрии, но и посещать одни и те же тоже бесполезно.

Заставьте себя ходить в новые места и говорить с новыми людьми. Можете воспользоваться разными приложениями и платформами для нетворкинга, например, MeetUp. Возможно, такая смена обстановки покажется вам неловкой и бессмысленной, но ведь никогда не знаешь, у кого из новых знакомых может оказаться тот самый друг, который поможет вам устроиться на желанную работу.

Поиски работы, особенно если они затянулись, могут вызывать чувство беспомощности. Но если вы запомните все эти ошибки и постараетесь их не совершать, то сможете значительно ускорить поиски и устроиться на нужную работу за гораздо более короткий срок.

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