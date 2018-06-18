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Ольга Березнева поздравила с 95-летием труженицу тыла Анну Леонтьевну Сас
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Ольга Березнева поздравила с 95-летием труженицу тыла Анну Леонтьевну Сас 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Знаменательный юбилей отметила жительница Оренбурга, ветеран труда Анна Леонтьевна Сас. В этот день её поздравила председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева. Она пожелала имениннице здоровья, душевного комфорта, радости, любви и заботы близких.
Анна Леонтьевна родилась в Адамовском районе Оренбургской области. С малых лет трудилась, помогала семье. В 1941 году, как только началась война, стала работать в совхозеразнорабочей. После войны освоила несколько технических специальностей. Работала токарем, слесарем. Имеет множество трудовых наград. Вместе с мужем она воспитала троих сыновей. У неё5 внуков и 7 правнуков. Родные отзываются об Анне Леонтьевне как о скромном и жизнерадостном человеке.
«Я всегда с особым чувством прихожу к ветеранам и труженикам тыла своего избирательного округа. Ведь в каждом их слове — мудрость поколения героев, поколения победителей. Мы кланяемся ветеранам, которые живут в нашем городе! Они столкнулись лицом к лицу с невероятными трудностями и лишениями и сумели их пережить. Их отношение к жизни— пример для всех нас!» — подчеркнула Ольга Березнева.
Ольга Петровна поблагодарила Анну Леонтьевну за мужество в годы войны, любовь к Родине и самоотверженный труд, а родственниковименинницы — за искреннюю и трогательную заботу о ней, в которой ветеран и черпает силы.
Слова уважения и признательности в адрес Анны Леонтьевны в этот день звучали и от представителей администрации города и администрации Южного округа, также пришедших поздравить труженицу тыла.
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