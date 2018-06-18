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В Псковскую область стали чаще ввозить подкарантинную продукцию из Беларуси
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В Псковскую область стали чаще ввозить подкарантинную продукцию из Беларуси 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям сообщает об участившихся случаях ввоза подкарантинной продукции без сопроводительных документов, в том без фитосанитарных сертификатов.
Должностными лицами ведомства совместно с сотрудниками Псковской таможни Северо-Западного таможенного Управления и пограничного Управления ФСБ России по Псковской области с 1 апреля 2018 года пресечено 50 случаев ввоза с территории Республики Беларусь подкарантинной продукции общим весом около 275 тонн. Это составило более 60% от общего объема выявленной растительной продукции, незаконно ввезенной в регион с начала года.
Партии свежих фруктов и овощей пытались доставить автомобильным транспортом, минуя фитосанитарные контрольные посты в местах пересечения российско-белорусского участка административной границы на территории Псковской области.
В соответствии с действующими нормативными документами в области обеспечения карантина растений, ввозимые без фитосанитарных сертификатов партии яблок, груш, картофеля, перца, огурцов, земляники и черешни были уничтожены.
С начала 2018 года в Псковской области Управлением Россельхознадзора зафиксировано 76 случаев незаконного ввоза подкарантинной продукции без сопроводительных документов, в том числе без фитосанитарных сертификатов, общей вес которой составил более 430 тонн.
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