«АиФ-Волгоград» приглашает проголосовать за лучшую офисную красавицу

24 июня в Волгограде состоится кастинг на участие в международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2018». Участие в нем могут принять офисные сотрудницы в возрасте от 18 до 30 лет.

Свои анкеты прислали уже 11 девушек: бухгалтер, HR-специалист, менеджер по работе с оптовыми клиентами, маркетолог… Кто из этих девушек достойна представить Волгоград в Москве на финале Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2018»? Информационный партнер мероприятия газета «Аргументы и Факты» предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку на участие до 9 мая и прошел прекастинг. Голосуй за понравившуюся девушку! Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей по версии читателей «АиФ» и получит приз от редакции издания. А 24 июня в Волгограде во время кастинга, который стартует в 15:00 в ресторанном комплексе «Миля», (ул. Набережная Ельшанская, д. 2А) объявят имя той, кто представит город финале конкурса.

«Мисс Офис» — это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Он был учрежден еще в 2010 году. За это время в оргкомитет конкурса пришло более 80 000 заявок.

Чтобы попасть на кастинг в Волгограде, необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Офис» до 24 июня.

Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до гендиректора) в возрасте от 18 до 30 лет. Семейное положение и наличие детей не имеют значения.

В 2018 году по итогам 30-ти кастингов в разных регионах России будут отобраны 100 красавиц, которых допустят к интернет-голосованию за выход в финал. Лишь 30 финалисток будут приглашены в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу, которая получит два миллиона рублей.

Подробнее о конкурсе читайте здесь.