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Хлое Кардашьян забрала дочь и уехала от Тристана Томпсона
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Хлое Кардашьян забрала дочь и уехала от Тристана Томпсона 

Журнал ОК! 36 минут назад
Поклонники Хлое Кардашьян в недоумении — неужели она действительно оставила своего возлюбленного и переехала вместе с дочерью в родительский дом? Поводом для таких разговоров послужила фотография, которую звезда реалити-шоу опубликовала в своем Снапчате.
В кадре запечатлен плюшевый медвежонок и много-много воздушных шариков, на самых больших была нанесена надпись: «Добро пожаловать домой, Хлое и Тру. Сторми и Кайли любят вас». Поклонники сразу же догадались, что так радушно младшая сестра Хлое встретила ее в Лос-Анджелесе. Тот факт, что имя Тристана даже не упоминалось, говорит об одном — баскетболист остался в Кливленде.
Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями в апреле. Звезда реалити-шоу состоит в отношения со спортсменом чуть больше года. Новорожденная дочь Тру стала их первым ребенком. Накануне родов Хлое узнала, что бойфренд ей изменял, однако простила его. Видимо, в семье новоиспеченных родителей вновь произошли разногласия.
Хлое Кардашьян c дочкой
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