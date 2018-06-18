Хлое Кардашьян забрала дочь и уехала от Тристана Томпсона

Поклонники Хлое Кардашьян в недоумении — неужели она действительно оставила своего возлюбленного и переехала вместе с дочерью в родительский дом? Поводом для таких разговоров послужила фотография, которую звезда реалити-шоу опубликовала в своем Снапчате.

В кадре запечатлен плюшевый медвежонок и много-много воздушных шариков, на самых больших была нанесена надпись: «Добро пожаловать домой, Хлое и Тру. Сторми и Кайли любят вас». Поклонники сразу же догадались, что так радушно младшая сестра Хлое встретила ее в Лос-Анджелесе. Тот факт, что имя Тристана даже не упоминалось, говорит об одном — баскетболист остался в Кливленде.

Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями в апреле. Звезда реалити-шоу состоит в отношения со спортсменом чуть больше года. Новорожденная дочь Тру стала их первым ребенком. Накануне родов Хлое узнала, что бойфренд ей изменял, однако простила его. Видимо, в семье новоиспеченных родителей вновь произошли разногласия.

Хлое Кардашьян c дочкой